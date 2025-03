Volley, semifinali scudetto: Scandicci c'è

In rimonta, senza mollare mai davanti ad una Eurotek UYBA Busto Arsizio sospinta da 2467 tifosi, la Savino Del Bene Scandicci conquista la Gara-2 dei quarti di finale playoff e strappa il pass per le Semifinali Scudetto. Sotto di due set, la squadra di coach Gaspari ha saputo imbastire un'incredibile rimonta e imporsi al tie-break al termine di una gara durata due ore e trentatré minuti (25-19, 25-22, 23-25, 20-25, 20-22).Busto Arsizio solida e determinata in attacco e difesa, è stata capace di prendere subito il comando nel primo set, chiudendo la prima frazione sul 25-19 grazie a un attacco vincente di Piva.

Anche nel secondo set le padrone di casa hanno mantenuto un ritmo elevato, costruendo un vantaggio che, nonostante il tentativo di rimonta della Savino Del Bene Volley, ha portato al 25-22 finale.Sul 2-0, la partita sembrava indirizzata verso un successo netto per Busto Arsizio, ma le ragazze di Gaspari non si sono arrese. Nel terzo set infatti la Savino Del Bene Volley ha riaperto la sfida, aggiudicandosi un parziale combattuto per 23-25.Nel set successivo la Savino Del Bene Volley è riuscita a portarsi in vantaggio anche di quattro lunghezze e poi ha fatto sua la frazione per 20-25, portando la partita al tie-break.L'ultima frazione è stata una vera battaglia sportiva, con Busto Arsizio che ha provato a chiudere il match prima con un parziale di 4-1, poi presentandosi avanti per 8-5 al cambio campo.

La Savino Del Bene Volley ha però trovato il pareggio (9-9) e poi, con grinta, ha fatto sua la lunga sfida dei vantaggi. La squadra di coach Gaspari ha infatti annulato cinque match ball, prima di fare sua la vittoria alla terza occasione utile.Il punto decisivo è arrivato con un attacco di Antropova, protagonista di una prestazione da 32 punti ed eletta MVP al termine della partita. In doppia cifra per la Savino Del Bene Volley anche Herbots (16), Mingardi (13), Nwakalor (11) e Carol (11).Nelle fila di Busto Arsizio invece da sottolineare i 25 di Piva, i 22 di Obossa ed i 20 messi a referto da Kunzler.A livello statistico, Scandicci ha realizzato 12 muri vincenti contro i 10 di Busto Arsizio, con un bilancio negli ace di 6-3 a favore della formazione toscana.

In attacco migliori le percentuali di Busto (46%-41%), mentre in ricezione le due squadre hanno mostrato percentuali simili: 63% di positività per Busto Arsizio contro il 66% di Scandicci.Con questa vittoria la Savino Del Bene Scandicci accede alle Semifinali Scudetto. Domenica 23 marzo le ragazze di Gaspari affronteranno Gara-1 di Semifinale in casa della Numia Vero Volley Milano.

La cronaca

STARTING SIX Il sestetto di coach Gaspari è composto da Ognjenovic in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Mingardi e Herbots in posto 4 con al centro il duo Carol-Nwakalor. Il libero è Castillo.La Eurotek UYBA Busto Arsizio scende in campo con Boldini in regia e Obossa nel ruolo di opposta, le schiacciatrici Piva e Kunzler e al centro il tandem formato da Sartori e Van Avermaet. Il ruolo di libero è affidato a Pelloni.

1° Set

Busto Arsizio va avanti sul 3-1, ma il tentativo di fuga delle padrone di casa è subito fermato dalla Savino Del Bene Volley, che si porta sul 3-4 grazie a Carol. Le bustocche tornano sul +2 in seguito ad un errore in attacco di Nwakalor, ma proprio la centrale scandiccese firma anche il muro del 9-9. Il pareggio dura poco e Busto Arsizio raggiunge il 15-11 con Van Avermaet, obbligando Gaspari al time out. La Savino Del Bene Volley si riavvicina fino al -2 messo a segno da Carol a muro (19-17), ma poi scivola nuovamente sul -4 e per Gaspari occorre un nuovo time out. Il set lo conquista Busto Arsizio, con Piva che realizza il punto del 25-19 con un attacco in parallela.

2° Set

Avvio equilibrato, ma il primo vero allungo è ancora una volta ad opera di Busto Arsizio, che si porta sul 12-10 con Piva. Nuovo time out in casa Savino Del Bene Volley, ma la situazione non cambia e anzi Busto Arsizio raggiunge il 15-11 con un ace di Piva. Dopo un'altra pausa tecnica in favore della Savino Del Bene Volley inizia la rimonta della formazione di Gaspari, che arriva sul 18-17 con un attacco di Mingardi. Barbolini risponde con un contro-time out, ma poco dopo la Savino Del Bene Volley trova il pareggio (21-21) sfruttando un errore in fast di Van Avermaet. Busto riesce comunque ad imporsi nel finale di set, conquistando la seconda frazione per 25-22.

3° Set

Con un muro su Graziani la Eurotek UYBA Busto Arsizio si porta al comando del terzo set (4-1). La Savino Del Bene Volley perviene al pareggio con l'attacco del 5-5 di Mingardi, mentre Antropova e Nwakalor portano la squadra di Gaspari sul 6-8. Barbolini spende un time out e subito dopo Busto Arsizio acciuffa il pari sul 9-9. Un pareggio che non dura, dato che la Savino Del Bene Volley produce un break di tre punti consecutivi e raggiunge l'11-15. Nuovo time out per Busto Arsizio e nuova rimonta delle bustocche, che si avvicinano fino al 16-17. Gaspari ferma la gara, ma non basta: alla ripresa delle ostilità Van Avermaet segna la fast del 18-18, mentre Kunzler stampa a terra il pallone del 19-18. Raggiunta di nuovo la parità con il 20-20 di Antropova, la Savino Del Bene Volley lotta punto a punto e nel finale di set produce il break decisivo con due punti consecutivi di Nwakalor ed un attacco di Herbots (23-25).

4° Set

Si torna a giocare punto a punto in apertura di quarta frazione, ma il primo allungo è di marca Savino Del Bene Volley (7-9). Time out di Barbolini e gara che rimane equilibrata, con Busto Arsizio nuovamente sul -1 in occasione del 9-10 realizzato da Kunzler. Le padrone di casa non trovano il pari e vengono rispedite indietro, con un ace di Nwakalor che vale addirittura per il +3 scandiccese. Sul 14-17 arriva un time out in casa Busto Arsizio, ma alla ripresa il gap si allarga anocra, con Mingardi che segna il diagonale del 14-18.

La UYBA non si arrende e torna sul -1, trascinata da un'Obossa protagonista di tre punti in rapida successione 18-19. Gaspari chiama “tempo” e ferma la rimonta bustocca, la Savino Del Bene Volley torna a segnare e si assicura il set per 20-25.5° SetNel tie break partono meglio Piva e compagne, portandosi sul 4-1. Corre ai ripari Gaspari, chiamando il primo time out del quinto set, ma la Savino Del Bene Volley scivola sul -4 (7-3). Al cambio campo è in vantaggio Busto Arsizio (8-5), ma la Savino Del Bene Volley recupera con un attacco di Carol ed un ace di Antropova (8-7).

Barbolini chiama “tempo”, ma Busto Arsizio subisce il pareggio scandiccese, con Carol a produrre il muro dell'8-8. La squadra di Gaspari passa al comando (9-10) sfruttando un clamoroso errore di Sartori, poi raggiunge il +2 con Nwakalor a fissare il punteggio sull'11-13. Coach Barbolini spende un time out e Busto Arsizio riesce a ritrovare il pareggio sul 13-13, portando ad un time out per la Savino Del Bene Volley. La sfida termina in un'infinita battaglia ai vantaggi: Busto Arsizio spreca cinque match ball, la Savino Del Bene Volley invece conquista il set alla terza occasione buona.

Antropova segna il 20-22 e le scandiccesi conquistano Gara-2 dei quarti per tre set a due, staccando il biglietto di accesso per le Semifinali Scudetto.

Coach Gaspari post-partita: “Quando prima delle partite dicevo che Busto è una squadra che sa giocare bene a pallavolo, non lo dicevo tanto per dire. Ci eravamo già passati in campionato e oggi dobbiamo fare un grande applauso a Busto, perché ha fatto una partita strepitosa. Nei primi due set, abbiamo fatto sì che la loro partita fosse più semplice, con tanti errori banali, tra cui imprecisioni sul muro-difesa, che è il nostro punto di forza. Queste partite fanno fatica a decollare e io oggi ho creduto molto nella continuità della squadra, perché a mio avviso era solamente una questione di testa.

Sono estremamente orgoglioso delle ragazze, perché credo che sia una delle vittorie più belle da quando sono a Scandicci. Certo la vittoria più bella è quella per 3-0, dove si gioca sempre bene, ma oggi sotto di due zero, sotto per 8-5 al cambio campo nel tie break, le ragazze non hanno mai mollato. Abbiamo tenuto i colpi giusti, realizzato difese importanti e tocchi a muro di squadra. Ci siamo presi una vittoria che per noi vale tantissimo, perché ci permette di rifiatare. La squadra merita un grandissimo applauso perché hanno affrontato due settimane molto impegnative.

Non abbiamo fatto una bella partita rispetto a Gara-1, ma vincere in rimonta, recuperare quando eravamo sotto nel tie break, è un sinonimo di attaccamento e di non voler mollare. Questo è qualcosa che ci ha contraddistinto per tantissime gare quest'anno e dobbiamo farne tesoro, perché arrivare alla semifinale con questa vittoria è sicuramente meglio che arrivare con un successo 3-0, però ci deve dare anche la consapevolezza che non c'è sempre il tempo di recuperare.”

Eurotek UYBA Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci: 2-3 (25-19, 25-22, 23-25, 20-25, 20-22)

Eurotek Uyba Busto Arsizio: Howard n.e., Pelloni (L1), Van Der Pijl n.e., Piva 25, Van Avermaet 8, Morandi (L2) n.e., Lualdi, Sartori 8, Obossa 22, Frosini, Kunzler 20, Lazic n.e., Boldini 6, Scola. All. Barbolini E.

Savino Del Bene Scandicci: Ribechi, Herbots 16, Castillo (L1), Ruddins n.e., Mancini, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani, Nwakalor 11, Carol 11, Antropova 32, Mingardi 13, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.

Arbitri: Cavalieri – Papadopol

Durata: 2h 33’ (24′, 29′, 28′, 28’, 29')

Attacco Pt%: 46% – 41%

Ricezione Pos% (Prf%): 63% (37%) – 66% (43%)

Muri Vincenti: 10-12

Ace: 3-6

MVP: Antropova

Spettatori: 2467