Volley, Scandicci ora punta allo scudetto

Il momento cruciale della stagione è arrivato, la regular season è terminata ed è tutto pronto per l'inizio dei play off.

Nel week end del 15 e 16 aprile prenderanno infatti il via i Quarti di Finale dei Play Off, inizieranno le gare che mettono in palio lo Scudetto.

La Savino Del Bene Volley, dopo aver conquistato la CEV Cup nella serata di mercoledì, esordirà nella post season domenica 16 aprile, con la sfida contro il Volley Bergamo in programma dalle 17.00 a Palazzo Wanny.

Quella di questa domenica sarà Gara-1 dei quarti di finale, la prima sfida di una serie play off al meglio delle tre partite. La Savino Del Bene Volley, chiusa la regular season al secondo posto in classifica, se la vedrà come detto con il Volley Bergamo 1991, giunto settimo al termine delle sfide della stagione regolare.

EX E PRECEDENTI

Una sola ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Volley Bergamo 1991, si tratta di:

Federica Stufi, centrale toscana classe ’88, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Scandicci per due stagioni (2014-15 e 2015-16) fregiandosi anche dei gradi di capitana della squadra.

Nella formazione di coach Barbolini sono presenti quattro giocatrici che hanno giocato nel capoluogo orobico:

Isabella Di Iulio, alzatrice classe '91, in forza al Volley Bergamo 1991 nella passata stagione.

Enrica Merlo, libero classe '88, per otto stagioni (2007-2015) bandiera della Foppapedretti.

Camilla Mingardi, opposto classe '97, in forza alla Zanetti Bergamo nel campionato 2018-2019

Indre Sorokaite,schiacciatrice classe '88, vista in maglia Foppapedretti per tre stagioni (2006-2009)

Quello di questo fine settimana sarà il sesto confronto ufficiale tra le due formazioni, con il bilancio delle sfide disputate sino ad oggi che è favorevole alla Savino Del Bene Scandicci, in grado di imporsi cinque volte contro l'unica vittoria conquistata da Bergamo.

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 2 aprile 2023, quando le due formazioni si sono affrontateper il venticinquesimo turno di campionato. In quell'occasione la Savino Del Bene Volley si è imposta per 3-0 (25-15, 25-14, 25-15).

LE PAROLE DI ENRICA MERLO

“Da queste partite ci si può aspettare di tutto. Siamo alla fine di un percorso durato 7 mesi e adesso affronteremo le gare da dentro-fuori, dove non avremo nemmeno il tempo di pensare. Dovremo essere una squadra cinica e spregiudicata. Dovremo mettere in campo tutte le nostre energie fisiche e mentali. Tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi ci deve spronare ad andare avanti. Affrontiamo una partita alla volta, sempre con un unico obiettivo.”

LE AVVERSARIE

Il Volley Bergamo 1991 ha concluso la regular season al settimo posto in classifica. La squadra di coach Stefano Micoli ha infatti raccolto 37 punti, facendo registrare 12 vittorie e 14 sconfitte in campionato, con un bilancio di 46 set vinti e 52 persi.

Nella sfida di questa domenica il Volley Bergamo 1991 scenderà in campo con Gennari al palleggio, Da Silva come opposto, Lanier e Cagnin in banda, Butigan e Stufi come centrali. Cecchetto il libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo 1991 sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.