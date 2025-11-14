Volley, premiate da Metrocittà le campionesse Antropova e Nervini

Un riconoscimento della Città Metropolitana di Firenze alle due pallavoliste campionesse del mondo con la Nazionale Italiana residenti nel territorio fiorentino, Stella Nervini della Reale Mutua Chieri cresciuta nel San Michele, squadra del Quartiere 4 di Firenze, ed Ekaterina Antropova della Savino Del Bene Scandicci, è stato consegnato, mercoledì 12 novembre, alle due atlete al termine della partita di campionato al Pala BigMat di via del Cavalllaccio, dal Consigliere delegato allo sport Nicola Armentano.
Video Florence TV Città metropolitana di Firenze