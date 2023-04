Volley, play off scudetto: Bergamo - Scandicci sulla Rai

I Play Off sono finalmente iniziati e la Savino Del Bene Volley ha aperto il suo cammino in post season cogliendo un importante successo nella Gara-1 dei Quarti di Finale.

La squadra di coach Barbolini ha superato 3-0 il Volley Bergamo, imponendosi nel primo episodio dei play off. Un passo avanti verso l’approdo alle semifinali per la Savino Del Bene Volley, che per raggiungere il prossimo turno ha però bisogno di una nuova vittoria.

I Quarti di Finale si giocano infatti in una serie al meglio delle tre partite e in caso la Savino Del Bene Volley dovesse vincere Gara-2 sarebbe automaticamente qualificata alle semifinali.

Proprio Gara-2 è dietro l’angolo e la sfida verrà infatti disputata giovedì 20 aprile a partire dalle 20.30, quando le ragazze della Savino Del Bene Volley saranno impegnate in casa del Volley Bergamo 1991.

EX E PRECEDENTI

Una sola ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci nel roster della Volley Bergamo 1991, si tratta di:

Federica Stufi, centrale toscana classe ’88, che ha indossato la maglia della Savino Del Bene Scandicci per due stagioni (2014-15 e 2015-16) fregiandosi anche dei gradi di capitana della squadra.

Nella formazione di coach Barbolini sono presenti quattro giocatrici che hanno giocato nel capoluogo orobico:

Isabella Di Iulio, alzatrice classe ’91, in forza al Volley Bergamo 1991 nella passata stagione.

Enrica Merlo, libero classe ’88, per otto stagioni (2007-2015) bandiera della Foppapedretti.

Camilla Mingardi, opposto classe ’97, in forza alla Zanetti Bergamo nel campionato 2018-2019

Indre Sorokaite, schiacciatrice classe ’88, vista in maglia Foppapedretti per tre stagioni (2006-2009)

Quello di questo fine settimana sarà il settimo confronto ufficiale tra le due formazioni, con il bilancio delle sfide disputate sino ad oggi che è favorevole alla Savino Del Bene Scandicci, in grado di imporsi sei volte contro l’unica vittoria conquistata da Bergamo.

L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla Gara-1 dei Quarti di Finale Scudetto. La partita disputata il 16 aprile 2023 ha visto imporsi la Savino Del Bene Volley si è imposta per 3-0 (25-23, 25-21, 25-20).

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Dopo Gara-1 abbiamo un vantaggio importante, ma sappiamo che si ripartirà dallo 0-0. Abbiamo visto che se non partiamo con la giusta intensità loro possono scappare via. La prossima partita per Bergamo rappresenta l’ultima spiaggia e sicuramente non molleranno nulla. Per questo, rispetto a domenica, dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile.”

LE AVVERSARIE

Il Volley Bergamo 1991 ha concluso la regular season al settimo posto in classifica. La squadra di coach Stefano Micoli ha infatti raccolto 37 punti, facendo registrare 12 vittorie e 14 sconfitte in campionato, con un bilancio di 46 set vinti e 52 persi.

Sconfitto 3-0 nella Gara-1 dei quarti di finale, il Volley Bergamo 1991 tornerà in campo in Gara-2 con un 6+1 composto da Gennari al palleggio, Da Silva come opposto, Lanier e Cagnin in banda, Butigan e Stufi come centrali. Cecchetto il libero.

IN TV

La partita tra Volley Bergamo 1991 e Savino Del Bene Volley sarà visibile su RaiSport e, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.