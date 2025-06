Volley: Linda Nwakalor resta a Scandicci

Ph Anatrini

La centrale italiana Linda Nwakalor farà parte del roster Savino Del Bene Volley Scandicci anche per la stagione 2025-2026. La giocatrice originaria di Lecco proseguirà così la sua avventura in Toscana, dove si appresta a vivere il suo terzo anno consecutivo con la maglia della Savino Del Bene.

Nel corso stagione 2024-2025 Nwakalor ha giocato 30 partite di campionato, mettendo a referto 254 punti, 72 muri vincenti e 20 ace.

Con la maglia della Savino Del Bene Volley, Linda è stata inoltre protagonista del cammino in CEV Champions League, competizione che l’ha vista scendere in campo in 5 gare e nella quale ha realizzato 31 punti, 7 muri vincenti e 1 ace.

Linda Nwakalor ha così commentato la sua permanenza a Scandicci:“Sono molto contenta e grata del mio rinnovo con Scandicci. Nei due anni passati mi sono trovata molto bene e sempre sentita a casa, percepisco tanta fiducia da parte della società. Ambiamo e ambisco ad obiettivi sempre maggiori, sia di squadra che personali, e sono contenta di continuare a giocare nella Savino Del Bene Volley, con ragazze e staff che hanno molta voglia di lavorare e mettersi in gioco”

LA CARRIERA DI LINDA NWAKALOR

Nata a Lecco il 17 settembre 2002 Linda Nwakalor ha mosso i primi passi nel mondo del volley vestendo i colori dell'Olginate, società nella quale è rimasta fino al 2016. A partire dalla stagione 2016-2017 Nwakalor è infatti passata al Volleyrò Casal de' Pazzi, approdando in Serie B1.Dopo due annate nel club romano Linda Nwakalor è entrata a far parte della squadra federale del Club Italia, formazione con cui ha fatto il suo esordio in Serie A1 nella stagione 2018-2019. Nelle due annate successive Nwakalor è rimasta al Club Italia, affrontando in entrambe le occasioni il campionato di Serie A2.Linda Nwakalor, una volta conclusa l'esperienza con il Club Italia, ha accettato la proposta della Bartoccini Fortinfissi Perugia, approdando nel capoluogo umbro nel corso della stagione 2021-2022.

Dopo aver affrontato tutta la trafila delle nazionali giovanili, vincendo due Europei ed un Mondiale, la giocatrice nativa di Lecco, nel 2022, ha ricevuto la prima convocazione nella nazionale maggiore, con la quale ha subito vinto la medaglia d'oro ai XIX Giochi del Mediterraneo.

Affrontata anche la stagione 2022-2023 con la maglia di Perugia, Linda ha accettato di giocare nella Savino Del Bene Volley nell'annata sportiva successiva.

Nel giro della Nazionale azzurra, la giovane centrale si prepara adesso al terzo anno con la maglia della Savino Del Bene Volley.