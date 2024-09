Volley, la Supercoppa maschile a Firenze

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione di SuperLega maschile di pallavolo. Ieri mattina, a Palazzo Vecchio, è stata presentata la ventinovesima edizione della Del Monte® Supercoppa, in programma il 21 e 22 settembre a Palazzo Wanny. Una squadra tra Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino e Vero Volley Monza avrà la possibilità, in occasione della finale di domenica 22 settembre, di alzare al cielo il primo trofeo dell’annata sportiva.

L’evento è organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Credem Banca in collaborazione con la Fipav Toscana e la Fipav Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Tutti i match si disputeranno a Palazzo Wanny. La prima semifinale in programma (ore 15.30) è Sir Susa Vim Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza, la seconda (ore 18) Itas Trentino-Vero Volley Monza. La finale si giocherà alle ore 18 del 22 settembre.

In occasione della presentazione della Del Monte® Supercoppa è stata annunciata la collaborazione con Andrea Bocelli Foundation, nuovo Charity Partner della Lega Pallavolo Serie A.

“E’ stata un’emozione molto forte sapere che Firenze era stata scelta per la finale di Supercoppa - ha sottolineato l'assessora allo sport Letizia Perini - sarà un evento che richiamerà moltissime persone: sarà un grande onore, per la nostra città, poterle ospitare nelle nostre strade e in un impianto bello e importante come Palazzo Wanny. Sono orgogliosa di vedere il grande numero di giovani e giovanissimi che praticano questo sport nelle società fiorentine l’amministrazione sostiene eventi come questo: ci impegneremo per continuare ad essere attrattivi per lo sport di vertice, a investire sempre più negli impianti sia per sviluppare lo sport di base che per ospitare manifestazioni di alto livello”.“Ci tengo subito a ringraziare per l’ospitalità tutti coloro che ci hanno accolti e ci accoglieranno per l’evento a Palazzo Wanny, è per noi un piacere ritornare a Firenze - ha dichiarato Massimo Righi, presidente Lega Pallavolo Serie A - Tra i protagonisti ci sarà non solo diversi protagonisti dei Giochi Olimpici, ma anche i Campioni del Mondo in carica, rappresentati dalla compagine azzurra che scenderà in campo a Palazzo Wanny.

Si tratta di un fattore che arricchisce il palmares della manifestazione. La Del Monte® Supercoppa è il kick off della stagione che dà il via all’80° Campionato di Serie A Credem Banca, rappresentato qui a Firenze dalle massime espressioni della pallavolo maschile. Siamo fin qui contenti dell’affluenza, contenti di potere offrire un contenuto di alto livello. Senza dimenticarsi di chi guarderà la Supercoppa da casa grazie alla diretta di VBTV e della Rai. Questo evento dà anche il via alla collaborazione tra la Lega Pallavolo e la Andrea Bocelli Foundation: inizieremo a frequentarci e in futuro collaboreremo sempre più”.

Secondo Elio Sità, consigliere Fipav “Si tratta di un evento molto importante, da tanti anni non si svolgeva una manifestazione del genere". "Palazzo Wanny - ha aggiunto - si prepara a una due giorni di altissimo livello: ci saranno quattro tra le squadre più importanti nel panorama del volley maschile. Quest’anno avremo la possibilità di ammirare atleti visti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Questo evento sarà importante per Firenze: auguriamoci che questi giorni possano fungere da stimolo per la realtà che lavorano sulla Regione permettendo così al settore maschile di tornare stabilmente nella nostra città”.“Un grande piacere portare il saluto del comitato regionale, in una sede prestigiosa per una competizione altrettanto importante - ha detto Giammarco Modi, presidente di Fipav Toscana - Avere la possibilità di ospitare quattro squadre protagoniste del campionato di SuperLega è un qualcosa di eccezionale.

In Toscana il movimento maschile esprime dei grandi valori, concentrati nelle scuole, e la volontà di formare tanti giovani. In Regione c’è l’Emma Villas Siena, partecipante alla Serie A2 Credem Banca, e oltre ad essa altre società: stiamo crescendo come movimento. Solo nella scorsa stagione il numero dei tesserati maschili nelle società Fipav è cresciuto di 280 unità: vista la concorrenza di altri sport, una crescita del genere è importante. Un ringraziamento sentito al comitato territoriale di Firenze che con dedizione sta promuovendo questa manifestazione.

Un in bocca al lupo alle squadre partecipanti alla Del Monte® Supercoppa che, sono sicuro, ci faranno vivere un weekend di grandi emozioni”.“Quella tra noi e la Lega Pallavolo è stata una scintilla bellissima e veloce - ha spiegato Silvia Gualdani vicedirettore e coe ABF – Andrea Bocelli Foundation - La Fondazione è contenta di avere al fianco la Lega Pallavolo, siamo felici di essere al vostro fianco nella promozione di un evento che per il territorio e i tanti giovani sarà meraviglioso.

Noi dal 2011 ci occupiamo di rieducazione per esprimere caratteristiche inespresse dei giovani attraverso strumenti che facciano riemergere le loro abilità, e tra essi troviamo anche e soprattutto lo sport. Saremo presenti anche noi agli eventi di sabato e domenica insieme ai ragazzi del programma GlobalLab per tifare le quattro squadre protagoniste. Confido che questo sia l’inizio di uno splendido percorso”.