Volley, finale scudetto: Scandicci quasi fuori

Ph Anatrini

La Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break da Gara-2 di Semifinale Scudetto contro la Numia Vero Volley Milano al termine di una sfida durata due ore e trentanove minuti. In una cornice incredibile, con un Palazzo Wanny completamente sold-out, la squadra di coach Gaspari prova in ogni maniera a ribaltare un match equilibrato ma iniziato indubbiamente in salita. Dopo aver ceduto i primi due parziali con il minimo scarto (23-25), la Savino Del Bene Volley ha infatti saputo con tenacia aggiudicarsi la terza frazione riaprendo il match.

Il quarto set, in cui Antropova è stata assoluta protagonista (12 punti realizzati), è stato ancora in favore delle padrone di casa, capaci quindi di rimandare il verdetto della contesa al tie-break. Come prevedibile anche il set “corto” è stato caratterizzato da continui cambi di fronte, con Herbots e compagne in grado di rimanere aggrappate alle ospiti prima di cedere solo 13-15. Nonostante la sconfitta, Ekaterina Antropova è risultata la top scorer dell’incontro con 38 punti complessivi, di cui 8 ace, con cui ha stabilito il nuovo record di battute vincenti in un singolo match nella fase Play Off superando proprio Paola Egonu.

Per le scandiccesi hanno chiuso poi in doppia cifra Nwakalor (12), capitan Herbots (11) e Mingardi (10). Anche dall’altra parte della rete sono quattro le atlete ad aver siglato più di dieci punti: Egonu (23), Daalderop (17), Kurtagic (17 punti, 7 muri e il premio di MVP) e Sylla (11). A livello generale, le ospiti hanno registrato percentuali maggiori in attacco (37% - 42%) e realizzato un numero maggiore di muri vincenti (8-14) mentre la compagine toscana ha ricevuto meglio (53% - 42%) e servito più efficacemente (9-3).

La Savino Del Bene Volley, ora sotto per 2-0 nella serie, tornerà in campo domenica 6 aprile alle ore 17:00 all’Allianz Cloud di Milano per Gara-3 con il chiaro obiettivo di riaprire la contesa.

La cronaca STARTING SIX La squadra di coach Gaspari scende in campo con Ognjenovic in palleggio e Antropova sulla diagonale principale, Mingardi e Herbots sono le due schiacciatrici con al centro il duo Carol-Nwakalor. Il libero è Castillo. La Numia Vero Volley Milano schiera Orro in regia ed Egonu nel ruolo di opposta. Le due attaccanti di banda sono Sylla e Daalderop e come centrali Danesi e Kurtagic. Il ruolo di libero è affidato a Gelin.

1° Set È l’ace di Nwakalor ad aprire Gara 2 di semifinale, in una prima fase di parziale caratterizzata da grande intensità al servizio ed equilibrio (6-6). Proseguono a braccetto le due formazioni, con Egonu da un lato e Antropova dall’altro a macinare punti (13-13). L’errore in attacco di Carol vale il triplo vantaggio per le milanesi e coach Gaspari è costretto ad interrompere il gioco (13-16). Rimangono in controllo Orro e compagne anche nella seconda metà di set, avanti anche di quattro lunghezze con Daalderop (17-21). L’ace di Antropova, seguito dalla diagonale vincente di Mingardi (5 punti nel set), riaccende le speranze delle toscane sul finale ma è Egonu a chiudere il set sul 23-25.

2° Set Nonostante l’ottima partenza della Savino Del Bene Volley, subito sul 4-0 grazie al turno al servizio della propria opposta, le ragazze di Lavarini impattano con Orro già sul 6-6. Come nel set precedente inizia una lunga fase di equilibrio in cui le due squadre battagliano strenuamente colpo su colpo. L’attacco di Herbots sigla il doppio vantaggio per le toscane, prima di allungare sino al 16-12 dopo la parallela di Antropova. Rimangono a distanza le padrone di casa, trascinate dalla stessa opposta azzurra (20-17) ma ancora una volta la Vero Volley Milano, grazie ad alcune spettacolari difese di Sylla, impatta a quota 21. L’ace di Kostantinidou, subentrata ad Egonu, regala il +1 alle ospiti concrete ad inchiodare il punteggio sul 23-25.

3° Set Due muri consecutivi di Kurtagic scavano il primo solco del parziale, ma un’efficace Herbots dalla seconda linea assicura la parità (4-4). Riprende parzialmente il controllo del gioco la Numia Vero Volley Milano, rapida a riportarsi avanti di tre lunghezze con Danesi a muro (7-10). Una nuova accelerata delle scandiccesi permette di impattare ed in seguito sorpassare grazie ad Antropova (15-13). La pipe vincente di Herbots garantisce il +4 in favore della Savino Del Bene Volley (17-13), sempre in controllo dopo la combinazione vincente tra Maja e Carol (20-16). Il turno al servizio di Kurtagic si rivela incisivo e consente un break di addirittura cinque punti per le milanesi, in vantaggio sul 20-21. Tre punti di Nwakalor, di cui uno a muro su Danesi, consegnano due set point alle toscane che chiudono sul fischio di infrazione al palleggio di Orro (25-23).

4° Set Così come tutti gli altri set è all’insegna dell’equilibrio anche la prima parte di frazione sino al muro di Carol su Egonu (9-7). Il contrattacco vincente di Antropova, in seguito ad una difesa straordinaria di Castillo, consegna il triplo vantaggio alla Savino Del Bene Volley per il 12-9. L’inserimento di Pietrini per Daalderop consente alla Numia Vero Volley Milano di farsi sotto sino al –1 ed in seguito impattare dopo l’ennesimo muro vincente di Kurtagic (15-15). Dopo una nuova fase punto a punto il muro di Danesi sancisce il vantaggio alla squadra del Consorzio (19-20), prima del decisivo break di sei punti a quasi completa marca Antropova (12 punti nel set) che inchioda il punteggio sul 25-20, facendo esplodere Palazzo Wanny.

5° Set Mantiene subito le distanze la Numia Vero Volley Milano grazie agli spunti delle sue centrali (3-5). La squadra di coach Gaspari accorcia con Antropova ma effettua il cambio campo indietro di due lunghezze (6-8). Nonostante la diagonale vincente di Egonu segni il triplo allungo per le ospiti, la Savino Del Bene Volley non molla e con la solita Antropova prova a riportarsi sotto (9-11). Herbots e compagne dopo essere scivolate sul 10-13 con coraggio impattano ancora con un break di tre punti consecutivi (13-13) ma cedono sul finale sotto i colpi di Egonu (13-15).

Savino Del Bene Volley vs Numia Vero Volley Milano: 2-3 (23-25, 23-25, 25-23, 25-20, 13-15)

Savino Del Bene Volley: Ribechi, Herbots 11, Castillo (L1), Ruddins 3, Mancini n.e., Ognjenovic 2, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema n.e., Graziani n.e., Nwakalor 12, Carol 7, Antropova 38, Mingardi 10, Ung n.e.. All.: Gaspari M.

Numia Vero Volley Milano: Cazaute, Gelin (L1), Guidi n.e., Heyrman, Pietrini 1, Orro 5, Danesi 9, Konstantinidou 1, Fukudome (L2), Kurtagic 17, Smrek, Sylla 11, Egonu 23, Daalderop 17. All. Lavarini S.

Arbitri: Carcione - Zavater

Durata: 2h 39’ (29', 30', 32’,29’, 24’)

Attacco Pt%: 37% - 42%

Ricezione Pos% (Prf%): 53% (32%) - 42% (30%)

Muri Vincenti: 8 - 14

Ace: 9 - 3 MVP: Kurtagic

Spettatori: 3500