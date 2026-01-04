Volley femminile: domenica in campo per Scandicci e Firenze

La Savino Del Bene Volley apre il 2026 tra le mura amiche del Pala BigMat, pronta a riprendere il suo cammino in campionato nella diciottesima giornata della Serie A1 di pallavolo femminile.

Oggi domenica 4 gennaio alle ore 17.00 le ragazze di coach Gaspari affronteranno la Omag-Mt San Giovanni In Marignano, fanalino di coda della classifica e reduce dalla sconfitta per 3-0 contro Vallefoglia del 26 dicembre.

La Savino Del Bene Volley arriva invece al primo appuntamento dell'anno solare dopo aver centrato lo scorso 30 dicembre la qualificazione alle Finali di Coppa Italia, conquistata grazie al successo per 3-2 nei quarti contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.

La formazione scandiccese punta a consolidare la seconda posizione in classifica e iniziare il nuovo anno con una vittoria davanti al pubblico di casa.

EX E PRECEDENTI Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia della Omag-Mt San Giovanni in Marignano. Allo stesso modo, nella formazione della provincia di Rimini non figurano ex atlete della squadra di Scandicci. Tuttavia, l’attuale tecnico di San Giovanni, Massimo Bellano, nella stagione 2014-2015 è stato il primo allenatore a guidare la formazione toscana in Serie A1.

Quello di oggi sarà il secondo confronto ufficiale tra le due formazioni in sfide della Lega Pallavolo Femminile Serie A. Il primo e ultimo precedente risale al 26 ottobre 2025, quando in occasione della quinta giornata della Serie A1 2025-2026, la squadra di coach Gaspari vinse 3-0 in casa della Omag-Mt San Giovanni In Marignano. In quell’occasione Bosetti e Ruddins chiusero come migliori realizzatrici della squadra (14 punti a testa) e Marta Bechis fu eletta MVP.

Oltre alla sfida disputata durante il girone d'andata, le due squadre si sono anche incontrate durante il pre campionato, nella sfida del trofeo McDonald's dello scorso 20 settembre, in quell'occasione ad imporsi fu la Savino Del Bene Volley per 3-1.

LE PAROLE DI COACH MARCO GASPARI “L’inizio dell’anno solare è sempre un momento particolare, quindi sarà importante dimenticare e resettare quanto fatto finora, ripartendo subito al 100%. Ci troveremo di fronte a una squadra che è cambiata, avendo acquistato due nuove giocatrici, con Zhuang che sta dimostrando di essere una giocatrice di altissimo livello. San Giovanni in Marignano è una squadra che punta alla salvezza e verrà al Pala BigMat con la voglia di conquistare punti importanti.

Da parte nostra riprende il nostro percorso in campionato ed è fondamentale cercare di consolidare la nostra posizione, puntando a una vittoria che sarebbe molto importante. Dovremo fare molta attenzione, anche considerando quanto accaduto nell’ultima gara, a eventuali cali durante la partita. Sarà necessario essere concreti, ottimizzare le situazioni positive che riusciremo a crearci e, allo stesso tempo, avere pazienza in alcuni momenti della gara, perché l’obiettivo rimane sempre lo stesso.”

LE AVVERSARIE La Omag-Mt San Giovanni In Marignano occupa attualmente il quattordicesimo ed ultimo posto nella classifica della Serie A1 2025-2026, la squadra romagnola ha raccolto 3 vittorie e 14 sconfitte per un totale 10 punti.La formazione guidata da coach Massimo Bellano arriva alla sfida del Pala BigMat reduce dalla sconfitta per 3-0 incassata lo scorso 26 dicembre contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Più in generale la formazione romagnola viene da una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate.

Rispetto alla sfida del girone d'andata, vinta 3-0 dalla Savino Del Bene Volley in casa delle romagnole, la Omag-Mt San Giovanni In Marignano potrà contare su due rinforzi: la schiacciatrice cinese Yushan Zhuang e la centrale turca Dalia Wilson.

Oggi pomeriggio la Omag-Mt San Giovanni In Marignano dovrebbe scendere in campo con il sestetto composto da Straube al palleggio, Ortolani come opposto, Nardo e Zhuang in banda, Caruso e Kochurina al centro e Tellone nel ruolo di libero.IN TVLa partita tra Savino Del Bene Volley e Omag-Mt San Giovanni In M.No sarà visibile in diretta su Volleyball World TV. Su quest’ultima piattaforma, al momento della registrazione, è possibile inserire il codice SCANDICCI10 per ottenere uno sconto del 10% su tutti i pacchetti VBTV.

FIRENZE - Il 2026 de Il Bisonte Firenze si apre con la lunga trasferta di Villafranca Piemonte: oggi alle 17 la diciottesima giornata della Serie A1 Tigotà propone la sfida del Pala Bus Company contro la Wash4Green Monviso Volley, che attualmente è appaiata in classifica a quota 15 anche se con una partita giocata in più. Si tratta del primo di quattro scontri diretti consecutivi che daranno una fisionomia più precisa alla lotta per la salvezza, almeno per quanto riguarda la squadra di coach Chiavegatti: il vantaggio sulla zona rossa è al momento di tre lunghezze, e quindi racimolare più punti possibili con Monviso (dodicesimo), Cuneo (decima), Perugia (tredicesima) e San Giovanni in Marignano (quattordicesimo) sarà fondamentale per tenersi lontani dai pericoli.

Il Bisonte però dovrà pensare a una partita alla volta, e la Wash4Green è il primo ostacolo: la squadra di coach Nica è reduce anch’essa da due scontri diretti – uno vinto con Perugia e uno perso con Cuneo – e all’andata si impose al Pala BigMat per 2-3, ragion per cui servirà la miglior versione delle bisontine per fare risultato e cominciare l’anno al meglio.EX E PRECEDENTI – Sono quattro le ex della sfida, e giocano tutte nella Wash4Green: si tratta di Ilaria Battistoni, bisontina dal 2023 al 2025, di Adhu Malual e Anna Davyskiba, a Firenze nell’ultima stagione, e di Amandha Sylves, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per due annate fra il 2021 e il 2023.

Considerando il Monviso Volley come la naturale prosecuzione del Pinerolo, i precedenti ufficiali fra le due squadre sono sette, con quattro vittorie per le bisontine e tre per le piemontesi (di cui le ultime due consecutive).LE PAROLE DI FEDERICO CHIAVEGATTI – “Ci aspetta una partita molto impegnativa, perchè andiamo a giocare contro una squadra ostica specialmente quando gioca in casa, con un fattore campo importante e un tifo molto caldo. Il Monviso ha cambiato allenatore da qualche partita, e proprio in casa ha portato al tie break Vallefoglia e poi ha ottenuto una bella vittoria contro Perugia, ma anche noi a Macerata siamo tornati a far vedere che sappiamo giocare bene: penso che possiamo migliorare ancora, quindi andremo al Pala Bus Company per giocarcela a viso aperto, con la massima concentrazione dal primo all’ultimo punto, e con l’obiettivo di portare a casa il risultato per mettere fieno in cascina nel momento decisivo della stagione.

Loro hanno degli ottimi terminali in attacco e dei centrali molto incisivi quando la ricezione è buona, quindi far giocare Battistoni lontana da rete sarà un fattore importante, così come sarà importante l’aggressività dal primo all’ultimo pallone e il non mollare mai in qualsiasi situazione ci si ponga davanti”.LE AVVERSARIE – La Wash4Green Monviso Volley di coach Giuseppe Nica dovrebbe schierarsi con Ilaria Battistoni (classe 1996) in palleggio, Adhu Malual (2000) come opposto, la francese Amandha Sylves (2000) e la statunitense Anna Dodson (2001) al centro, la bielorussa Anna Davyskiba (2000) e Sofia D’Odorico (1997) in posto quattro, e Ilenia Moro (1999) nel ruolo di libero.IN TV - La partita fra Wash4Green Monviso Volley e Il Bisonte Firenze sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN (per gli abbonati alla piattaforma) e su Volleyball World Tv, previa sottoscrizione di un abbonamento sul sito https://subscribe.volleyballworld.com/volleyball-... Inserendo il codice FIRENZE10 ci sarà la possibilità di usufruire del 10% di sconto sul piano annuale VBTV.