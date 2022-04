Volley donne: stasera Conegliano - Scandicci

Ancora le pantere sulla strada tra la Savino Del Bene Volley e la finale playoff. Per il secondo anno consecutivo la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si interpone tra Scandicci e l'ultimo atto della post season, con le ragazze di coach Santarelli che dopo aver eliminato ai quarti Il Bisonte Firenze vincendo 3-1 al PalaVerde e 0-3 al PalaWanny, adesso si interpongono anche tra la Savino Del Bene Volley e la finale playoff.

Uno scontro durissimo per Scandicci, che contro le pantere la scorsa stagione cedette 3-0 al PalaVerde e 0-3 tra le mura amiche, Scandicci che però arriverà alla serie forte dei perentori 3-0 e 0-3 inflitti alla Unet E-Work Busto Arsizio nei quarti di finale playoff 2021/2022.

Gara 1 contro le pantere è fissata a oggi mercoledì 20 aprile, alle ore 20.30 al PalaVerde di Villorba, mentre gara 2 si disputerà sabato 23 aprile alle ore 20.45 al PalaWanny di Firenze.

Nell'altra semifinale, invece, la Igor Gorgonzola Novara, dopo aver vinto 3-0 in gara 3 con Cuneo nei quarti, affronterà la Vero Volley Monza il 21 ed il 23 aprile, con le lombarde che hanno superato agilmente Chieri nei quarti di finale.

EX E PRECEDENTI

Tra le fila di Scandicci sono quattro le giocatrici ad aver indossato la maglia di Conegliano. Si tratta di Veronica Angeloni, in Veneto nella stagione 2011-2012, e delle due palleggiatrici della Savino Del Bene, ovvero di Ofelia Malinov, in forza alle pantere nella stagione 2016-2017, e di Letizia Camera, che ha indossato i colori di Conegliano nella stagione 2012-2013. Oltre a loro anche Indre Sorokaite, con la schiacciatrice di Scandicci che ha giocato con l'Imoco nella stagione 2019-2020.

Nel roster di Conegliano è invece presente la statunitense Megan Courtney, transitata dalla Savino Del Bene nella passata stagione.

Numerosi i precedenti ufficiali tra le due formazioni. Conegliano e Scandicci si sono infatti affrontate tra i confini italiani ben 23 volte. 19 a 4 il bilancio in favore di Conegliano.

L’ultimo successo della Savino Del Bene contro le pantere risale al 3-1 del 9 dicembre 2018.

L’ultimo incontro in campionato tra le due squadre, invece, risale al 6 marzo 2022, quando le pantere vinsero in rimonta 3-1 al PalaVerde nella nona giornata di ritorno di regular season.

Scandicci e Conegliano si sono inoltre affrontate anche in Europa. 4 i precedenti, tutti in CEV Champions League, con la Savino Del Bene che ha ottenuto un unico successo.

LE DICHIARAZIONI DI COACH MASSIMO BARBOLINI:

“Iniziamo questa bella serie con Conegliano, e dobbiamo essere tutti carichi e contenti perché ci giochiamo la possibilità di entrare in finale scudetto, cosa che non è mai successa. Si giocherà contro una delle squadre migliori al mondo, quindi sappiamo che sarà una serie difficilissima. Penso però che dovremo concentrarci su di noi senza pensare a quanto siano forti loro. Sicuramente sappiamo che molti loro giocatori sono in grado di far la differenza, ma dobbiamo pensare a noi, ed al fatto che stiamo facendo sempre meglio partita dopo partita, come si è visto anche nella serie con Busto. Penso che questo sia segno che la squadra è molto migliorata, dovremo avere però il coraggio di rischiare qualcosa quando potremo farlo, così come l'intelligenza di aspettare quando ci saranno le situazioni che non ci consentiranno di rischiare.”

LE AVVERSARIE

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha concluso la propria regular season al primo posto in classifica per il quarto anno consecutivo, avendo raccolto 66 punti in 26 partite (23 vinte e 3 perse).

La squadra di coach Santarelli è scesa in campo il 13 aprile contro Il Bisonte in trasferta in gara 2 dei quarti di finale playoff. Nella partita del Palawanny, le pantere hanno vinto 0-3 (17-25 , 22-25, 23-25), con l'opposto Paola Egonu che ha collezionato 21 punti. In gara 1, il 9 aprile al PalaVerde, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano era invece andata sotto inizialmente, per poi vincere in rimonta 1-3 (22-25 , 25-21, 25-21, 25-11).

IN TV

Gara 1 fra Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e Savino Del Bene Volley sarà visibile su Sky Sport.