Volley Donne: Scandicci e Firenze a valanga

Ph Gabriele Sturaro

Torna al successo in campionato la Savino Del Bene Volley che, nella gara in casa della Trasporti Pesanti Casalmaggiore, conquista il quattordicesimo successo in campionato, il settimo per 3-0.

Vittoria lampo per la squadra di coach Barbolini, capace di imporsi in tre set e di conquistare tre preziosi punti per la classifica in appena un'ora e ventiquattro minuti di gioco.

La Savino Del Bene Volley ha dominato tutte le categorie statistiche della sfida, chiudendo con migliori percentuali di attacco e ricezione. La squadra di Barbolini ha inoltre vinto anche la battaglia al servizio, commettendo un errore in più, ma realizzando anche cinque ace contro gli zero di Casalmaggiore. Il distacco più largo è però arrivato a muro, con la Savino Del Bene Volley che ha realizzato 13 muri vincenti contro i 4 delle avversarie.

La gara è stata guidata dalla squadra di Barbolini che, praticamente sempre al comando nel punteggio, ha toccato sei punti di vantaggio a metà primo set ed ha poi conquistato la prima frazione di gara per 22-25.

Nel secondo set, dopo un allungo iniziale, la Savino Del Bene Volley è stata raggiunta e superata sull'11-10, ma il vantaggio avversario è durato per appena uno scambio e le ragazze di Barbolini una volta ritornate avanti non si sono più fermate, conquistando il set per 20-25.

Senza storia la terza ed ultima frazione di gioco, con la formazione del patron Paolo Nocentini che ha fatto suo il set con il punteggio di 17-25.

Maja Ognjenovic è stata eletta MVP della sfida, mentre la top scorer dell'incontro è stata una Antropova da 19 punti, conditi da 3 ace e 5 muri vincenti. Ottima comunque anche la prova offerta dal tandem di centrali composto da Alberti e Washington, protagoniste rispettivamente di 10 e 13 punti.

Grazie alla vittoria ottenuta al PalaRadi di Cremona la Savino Del Bene Volley si porta a quota 41 punti in classifica, confermandosi al terzo posto e avvicinandosi a Milano e Conegliano, entrambe reduci da un successo al tie break.

La squadra di Barbolini comincerà adesso a preparare la gara dei quarti di Coppa Italia, in programma mercoledì 23 gennaio contro Pinerolo.

Missione compiuta per Il Bisonte Firenze, che supera a Palazzo Wanny la Itas Trentino per 3-0 e aggancia Pinerolo e Vallefoglia a quota 24, prendendosi però il sesto posto in classifica per il maggior numero di vittorie rispetto alle due rivali: adesso sono nove in totale i successi in campionato delle bisontine, in diciassette partite, un bilancio assolutamente positivo che permette loro di presentarsi col morale più alto che mai all’appuntamento di mercoledì sera, quello dei quarti di Coppa Italia in casa della capolista Conegliano.

Il fanalino di coda Trentino si è dimostrato sicuramente più forte dei suoi quattro punti in classifica, ma è stato penalizzato anche dal brutto infortunio alla spalla di Gates nel primo set, mentre Il Bisonte ha confermato i suoi progressi con un’altra prova solida, impreziosita dall’impatto super della nuova arrivata Kendall Kipp, che dopo i 15 punti messi a segno a Bergamo da subentrante è partita titolare, prendendosi anche il titolo di MVP con 19 punti (di cui 2 a muro) e il 43% in attacco.