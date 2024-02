Volley Donne, Savino Del Bene Scandicci contro Trento

Ph Anatrini

Dopo due gare di campionato giocate in trasferta, in questo fine settimana la Savino Del Bene Volley fa ritorno tra le mura amiche di Palazzo Wanny. La squadra di coach Barbolini affronterà infatti il match casalingo contro il fanalino di coda della classifica di Serie A1, ovvero la Itas Trentino.

La sfida valida per il 19esimo turno del campionato di Serie A1, verrà giocata oggi domenica 4 febbraio 2024 a partire dalle ore 17.00.

Dopo la sconfitta subita nella sfida dello scorso week end contro la Prosecco DOC Imoco Conegliano, la Savino Del Bene Volley cerca un immediato riscatto e punti in classifica preziosi per ritrovare il terzo posto.

EX E PRECEDENTI

Dopo aver liberato Valentina Zago, nel roster della Itas Trentino è presente solamente una ex giocatrice della Savino Del Bene Scandicci, si tratta di:

Yana Shcherban, schiacciatrice russa classe '89, che nella scorsa stagione ha militato nella Savino Del Bene Scandicci.

Nella formazione di coach Massimo Barbolini invece non sono presenti ex giocatrici di Trentino.

Quello di questo fine settimana sarà il secondo confronto ufficiale tra le due formazioni, con l'unico precedente che risale alla gara d'andata, vinta 3-0 dalla Savino Del Bene Volley.

LE PAROLE DI MASSIMO BARBOLINI

“Ripartiamo in campionato dopo la brutta sconfitta rimediata a Conegliano. Si inizia ad entrare nella fase cruciale del torneo perché, al di là di questa sconfitta, siamo in finale di Coppa Italia, siamo nelle prime otto in Europa, siamo nelle prime quattro in Italia e quindi siamo in corsa in tutte le competizioni: una cosa che, almeno da quando ci sono io, non era mai successa, per cui bisogna che adesso pensiamo a lavorare bene ed a lavorare duro. Sono due settimane, questa e la prossima, nelle quali stiamo approfittando anche per caricare un po' dal punto di vista fisico, dal punto di vista del lavoro in palestra, perché dopo non ci sarà tanto tempo per allenarsi. Per cui sono molto importanti le partite, ancora di più sono importanti gli allenamenti, però ovviamente domenica bisogna ripartire col piede giusto.”

LE AVVERSARIE

L'Itas Trentino, formazione al suo primo anno in Serie A1, è attualmente posizionata al quattordicesimo ed ultimo posto nella classifica di Serie A1, avendo raccolto 1 vittoria e 17 sconfitte, per un bottino totale di 4 punti.

La formazione trentina è guidata in panchina dall'ex CT della Nazionale italiana di pallavolo femminile Davide Mazzanti, tecnico che è subentrato all'esonerato Marco Sinibaldi.

Trentino è reduce dalla sconfitta 3-1 subita contro la Igor Gorgonzola Novara e questa domenica scenderà in campo con il 6+1 composto da Guiducci al palleggio, DeHoog come opposto, Michieletto e Shcherban in banda, Olivotto e Moretto come centrali. Parlangeli il libero.

IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Itas Trentino sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Intanto continua la maledizione Casalmaggiore per Il Bisonte Firenze, che subisce una sconfitta pesante al PalaRadi di Cremona – la quinta consecutiva contro le rosa – e mette a rischio la sua posizione in zona play off, in attesa della gara di domani di Roma: sicuramente ha pesato l’assenza di Ishikawa, out all’ultimo minuto per una indisposizione, ma come contro Roma, il livello della prestazione delle bisontine non è stato all’altezza delle uscite precedenti, e a bruciare è soprattutto il secondo set, in cui la squadra di Parisi guidava per 18-22 e ha poi sprecato sette set point, un paio dei quali con palla comoda per chiudere. Forse vincere quel parziale avrebbe potuto cambiare l’inerzia della partita, ma il merito va comunque alla Trasporti Pesanti, perfetta nella correlazione muro-difesa e guidata in regia dalla MVP Hancock.