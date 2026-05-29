Volgari veneti antichi e gerundio in Sardegna

Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 13, la Biblioteca Umanistica dell’Università di Firenze ospita due interventi: si inizia con Francesca Valcamonico e la relazione “L’aoristic drift in diacronia: uno studio di caso sui volgari veneti antichi”, un viaggio nei testi veneti medievali per capire come cambiano i tempi verbali nel corso dei secoli.
A seguire, Roberta Caddeo presenta “Traiettorie dell’imperfettività: il caso del gerundio in Sardegna”, un’analisi degli usi e delle evoluzioni del gerundio nelle varietà sarde.
L’appuntamento è nella Sala di Linguistica, al II piano della Biblioteca Umanistica, in Piazza Brunelleschi 4, Firenze.
Per chi non può partecipare in presenza, è attivo anche il collegamento da remoto su Zoom:
Link: https://tinyurl.com/ZOOMCLF2
Il C.L.F. dà inoltre notizia del seminario L'eredità scientifica di Giacomo Devoto. Memorie e testimonianze a cura di Stefano Bruni e Gigliola Sacerdoti Mariani.
Ore 15 Accademia Toscana di Scienze e Lettere la Colombaria
Via Sant'Egidio, 23Firenze.
Il seminario sarà trasmesso anche in video streaming al link: https://us02web.zoom.us/j/86563880758