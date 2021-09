Volevo fare la dj, Anna Meacci all’Ultravox Firenze

Dopo il forfait dello scorso agosto, finalmente Anna Meacci all’Ultravox Firenze, lo spazio estivo a ingresso libero, accanto all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale.

Appuntamento martedì 14 settembre (ore 20,30 – ingresso gratuito): “Volevo fare la Dj” è un esilarante viaggio nell'adolescenza dell’attrice toscana, che ci racconta il ruolo della musica, dei rapporti, del passato nella sua e nella nostra vita.“Sono nata e cresciuta a Sinalunga, in provincia di Siena – spiega l’artista - da piccola ero certa di vivere nel paese più ganzo del mondo. Da adolescente ho scoperto di vivere nel posto più noioso del mondo: 7 chiese, 9 bar, 1 cinema e nebbia, tanta nebbia”.

Tra dischi in vinile, note e parole, scorrono così piccoli e grandi momenti del passato: “Per andare a scuola mi svegliavo alle 5:45 e arrivavo in stazione assonnata ed infreddolita… In quel momento nella mia testa partiva ‘Poster’ di Claudio Baglioni. Puoi anche urlare al mondo intero che ascoltavi solo De André, ma sai che molti ricordi sono legati a note, ritornelli e fraseggi che vorresti solo dimenticare ancor più della nebbia e di quella stazione”.Prima e dopo lo spettacolo aperitivi, drink, sapori dall'India, hamburger da capogiro, pizza al naturale e altre delizie.

Nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Con il sostegno di Publiacqua, Unicoop Firenze, Estra, Toscana Aeroporti.Si consiglia di parcheggiare al Piazzale delle Cascine e utilizzare la navetta Ataf (attiva fino alle ore 24,30) che collega Piazzale delle Cascine con l’Anfiteatro. Si può raggiungere Ultravox Firenze in modo divertente, sostenibile ed economico con gli scooter elettrici in sharing di MiMoto part of Helbiz e l’energia green di Estra. Basta scaricare l’app MiMoto per iOS o Android, o registrarsi su www.mimoto.it: inserendo il codice ULTRAVOX21, i clienti di Ultravox Firenze hanno diritto a 20 minuti gratuiti di servizio, grazie al contributo di Estra, multiutility da sempre in prima fila nel rispetto del territorio.www.ultravoxfirenze.it Ultravox FirenzeDa giugno a settembre 2021Anfiteatro delle Cascine Ernesto De PascaleParco delle Cascine - FirenzeOrariAperto tutte le sere dalle ore 18Informazioniwww.ultravoxfirenze.it