Covid, il caso Vlahovic tiene ancora banco

"Lo dico da juventino: il fatto che Dusan Vlahovic abbia violato le norme sull'isolamento domiciliare per andare a Torino con un giorno d'anticipo è semplicemente sbagliato.Come ho sostenuto per Djokovic, le regole devono valere per tutti e nessuno può pensare di essere al di sopra della legge".

Così Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale sul caso Vlahovic e la violazione delle norme Covid di cui il calciatore ex viola è accusato dalla Asl Toscana Centro.

Il serbo starebbe rischiando una denuncia penale

Sul caso il consigliere regionale di Fdi Francesco Torelli ha presentato una interrogazione auspicando che non ci siano disparità di trattamento tra un famoso calciatore e un comune cittadino.