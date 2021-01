Cinque incontri alla scoperta del Complesso Monumentale Agostiniano di Firenze

Al via il 14 gennaio “Vivere Santo Spirito”, una serie di cinque incontri promossi dalla Associazione A Minimo Inicpe Onlus per incontrare, scoprire, e conoscere Il Complesso Monumentale Agostiniano di Firenze. Il progetto è realizzato dal Comune di Firenze attraverso il bando Firenze sostenibile.Si chiama “Vivere Santo Spirito” il progetto, ideato e promosso da A Minimo Incipe Onlus con Giulia Bacci Tirinnanzi, e sostenuto dal Comune di Firenze nell’ambito del bando “Firenze Sostenibile”, che avvicinerà cittadini e visitatori alla scoperta della Basilica e del Complesso di Santo Spirito a Firenze, da sempre retto dai frati agostiniani.

Cinque le iniziative proposte, tra arte, teatro, musica ed artigianato, tutte con orario di svolgimento dalle 18.30 alle 20.30, con ingresso libero e prenotazione obbligatoria.Le iniziative verranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook della Comunità Agostiniana e sul sito web. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite numero telefonico 349 8529085, attraverso l’invio di un WhatsApp che darà conferma scritta reciproca della prenotazione. Ogni persona potrà prenotare per uno solo degli incontri in programma, per un numero massimo di 4 persone.