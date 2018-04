Visite dermatologiche di screening gratuite a Firenze

Le visite si terranno presso la SC Dermatologia dell’Azienda USL Toscana Centro al Presidio Ospedaliero Piero Palagi

Nuova tappa della Campagna nazionale di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa “Che nome dai alle tue cisti?”, che prevede visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione in tutta Italia.

Le visite gratuite si terranno Lunedì 9 Aprile presso la SC Dermatologia dell’Azienda USL Toscana Centro presso il Presidio Ospedaliero Piero Palagi (ex I.OT.) – Viale Michelangiolo 41, Firenze, 3° piano,diretta dal Professor Nicola Pimpinelli dell’Università degli Studi di Firenze, chi soffre di HS potrà usufruire di una visita gratuita, previa prenotazione.

Le visite saranno effettuate dall’esperta specialista dermatologa Dr.sa Francesca Prignano, dirigente medico della SC Dermatologia, e dai suoi collaboratori nell’ambulatorio specificamente dedicato alla HS

L’HS, malattia cronica della pelle, si manifesta con la formazione di cisti e lesioni dolorose nella zona ascellare, inguinale e in altre zone specifiche del corpo. Dal momento che il quadro clinico non è sempre facile da riconoscere, la diagnosi precoce è fondamentale per evitare la progressione verso forme invalidanti.

Per prenotare telefonare al numero 392 8077216 dalle ore 9,00 alle ore 17,00.