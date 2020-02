Visita istituzionale del Prefetto Laura Lega al Comune di Lastra a Signa

Accolta dal sindaco Angela Bagni, dalla giunta al completo e da tutte le istituzioni cittadine

Visita istituzionale questa mattina del Prefetto Laura Lega al Comune di Lastra a Signa. Ad accoglierla in sala consiliare il sindaco Angela Bagni, con la giunta comunale al completo, il consiglio comunale, Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri e rappresentanti delle associazioni di categoria, di Protezione Civile, di volontariato, culturali e sportive, dell’Aggregazione funzionale territoriale Le Signe, dell’Istituto Comprensivo e una rappresentanza del consiglio comunale dei ragazzi. Tutti hanno preso parola per un saluto al Prefetto descrivendo la situazione associativa, culturale e sociale del territorio.

Nel suo intervento il sindaco Angela Bagni, oltre a portare il saluto di tutta la comunità e in rappresentanza dell’amministrazione comunale, ha voluto ringraziare il Prefetto Lega per la sua vicinanza e presenza sul territorio e per la sua continua collaborazione con i sindaci dell’area di sua competenza. La visita è stata per il Prefetto Lega l’occasione per fare il punto sui dati sulla sicurezza e per richiamare l’esigenza di rafforzare gli interventi per la legalità che interessano il territorio di Lastra a Signa. Durante l’incontro è stato infine condiviso da tutti l’appello alla coesione e alla collaborazione fra i soggetti presenti nel territorio per vivere a pieno la comunità di appartenenza, non far sentire soli i cittadini nello spirito di diffusione di un senso di solidarietà collettiva.