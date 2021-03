Visioni Notturne Film Festival 2021

ZOMBIE'S CUT - VISIONI NOTTURNE 2021 open submission

Il festival di cortometraggi horror internazionali, nato tra Prato, punta ad essere un centro promotore non solo per la cultura del cinema dell'orrore in Italia ma anche per giovani registi indipendenti di tutto mondo

A fine agosto dello scorso anno la prima edizione del festival è stata trasmessa in streaming sui canali social, raggiungendo ottimi risultati in termini di interazioni e visualizzazioni delle serate proposte. Per la seconda edizione del Festival, Dpcm e pandemie varie permettendo, si sta organizzando una serie di eventi fisici, che dovrebbero tenersi tra il 28 e il 30 maggio 2021 nella sede del Parco d’arte Pazzagli di Firenze.

“Per realizzare questo grande sogno che abbiamo in mente, abbiamo da poco lanciato una campagna crowdfunding all’interno della piattaforma dedicata Produzioni dal Basso con l’ambizioso obiettivo di raggiungere 10.000 euro -spiega a Nove da Firenze Giorgia Arbuti- tale cifra ci permetterà di riuscire a coprire le spese vive del festival e di tutte le iniziative ad esso correlate, aumentandone in maniera esponenziale le potenzialità effettive; creare una rassegna di lungometraggi horror da presentare a ridosso del festival vero e proprio; aumentare l’efficienza delle proprie iniziative, come i talks interattivi tra registi e spettatori, le recensioni di pellicole più o meno conosciute; ideare uno spazio che metta in contatto coloro che partecipano al festival – e non solo – per farli conoscere ai player più importanti del panorama internazionale e con altre figure professionali dell’industria cinematografica”.