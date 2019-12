Virtus Entella vs Empoli 2-0 . Virtus Entella in zona play-off.

facebook

Terza contestazione dei tifosi dell'Empoli

La Virtus Entella non si ferma più. Terza vittoria consecutiva e questa volta con un convincente 2-0 interno contro l'Empoli tanto che la Virtus vola al quarto posto in classifica, a -1 dalla seconda piazza, che vorrebbe dire Serie A diretta.

Primo tempo equilibrato poi al 38' Morra sfrutta al meglio un velo di De Luca per superare Brignoli. Dopo due minuti De Luca sigla il doppio vantaggio, nato da un colpo di testa di Morra che Brignoli respinge ma appostato c'è proprio Manuel De Luca che da due passi trova il suo primo gol in campionato.

Nella ripresa l'undici di Boscaglia amministra bene il risultato e lo fa in scioltezza dopo il 70' quando l'Empoli resta in 10 per l'espulsione di Balkovec. Triplice fischio, Virtus Entella 2 Empoli 0, ora testa al prossimo incontro, dove l'Empoli ospiterà al Castellani la Salernitana.

L'Empoli non riesce a fare risultato ed i suoi tifosi danno vita alla terza contestazione, una contestazione un pò contro tutti, giocatori, società, dirigenti, ma pur sempre dipendenti della società, massimo organo decisionale al di sopra di tutto e di tutti.

TABELLINO

Virtus Entella-Empoli 2-0

Reti: 38' Morra, 40' De Luca M.

Virtus Entella: Contini; Coppolaro (54' De Santis), Pellizzer, Chiosa, Crialese; Toscano (65' Currarino), Paolucci, Settembrini (78' Ardizzone); Schenetti; Morra, De Luca M. All. Boscaglia.

Empoli: Brignoli; Balkovec, Nikolau, Maietta, Veseli; Bandinelli, Stulac (55' Ricci), Frattesi; Dezi (61' Laribi); La Gumina, Mancuso. All. Muzzi.

Arbitro: Amabile.

Note: espulso Balkovec al 70' per proteste; ammoniti Veseli e Schenetti.

