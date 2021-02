Viola, week end da incubo: perdono le tre squadre principali

Oggi pomeriggio la squadra di Prandelli è stata sconfitta dall'Udinese, ieri è toccato al team femminile, battuto dalla Florentia San Gimignano mentre venerdì la Primavera si è arresa alla Juventus

Un vero e proprio week end da incubo quello che si è materializzato per la Fiorentina nel 26-27-28 febbraio: le tre squadre principali viola hanno perso, tutte in trasferta ma non era facile uscire sconfitti da ogni gara.

26 FEBBRAIO CAMPIONATO PRIMAVERA JUVENTUS - FIORENTINA 3-0

JUVENTUS (4-3-1-2) – Garofani; Turicchia [84 Fiumanò], De Winter, Riccio (K) [76 Nzouango], Ntenda; Miretti, Omic, Pisapia [71 Iling-Junior]; Soule [84 Maressa]; Sekulov [76 Cerri], Da Graca

A disp.: Senko, Daffara, Verduci, Sekularac, Bonetti, Cotter, Galante

All.: A. Bonatti

FIORENTINA (3-5-2) – Ricco; Chiti, Fiorini (K), Frison; Gentile [86 Sene], Bianco, Corradini, Neri [46 Tirelli], Ponsi; Munteanu, Spalluto [46 Distefano]

A disp.: Luci, Fogli, Gabrieli, Giordani, Ghilardi, Biagetti, Toci, Saggioro

All.: A. Aquilani (in panchina M. Quinto)

Arbitro: M. Sala (Palermo)

Ammoniti: 32 Bianco (F), 50 Omic (J), 86 Distefano (F), 86 Miretti (J), 90+5 Sene (F)

RETI Da Graca 7’ e 90’, Ntenda 59’

27 FEBBRAIO SERIE A FEMMINILE FLORENTIA S. GIMIGNANO - FIORENTINA 2-0

FLORENTIA SAN GIMIGNANO: Friedli, Boglioni (75' Bursi), Wagner (75' Dahlberg), Ceci, Lotti (46' Bardin - 86' Imprezzabile), Re, Rodella, Dongus (C), Nillson, Cantore, Martinovic. A disposizione: Lonni, Pugnali, Anghileri, Pisani, Bolognini. All. Stefano Carobbi

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Quinn, Tortelli (65' Neto), Zanoli, Thogersen (81' Cordia), Adami (C), Middag (81' Mani), Vigilucci, Baldi, Sabatino, Clelland (56' Monnecchi). A disposizione: Ohrstrom, Forcinella, Pastifieri, Innocenti, Mazzoni. All. Antonio Cincotta.

RETI 53' Cantore, 75' Re

28 FEBBRAIO SERIE A UDINESE - FIORENTINA 1-0

RETE 85' Nestorovski

Di questa partita, a seguire su Nove da Firenze la cronaca e il tabellino.