Viola sconfitti dalla Roma: ora la classifica fa paura

ph Acf Fiorentina

Al Franchi termina 1-2. Domenica alle 15 arriva il Parma: ultima spiaggia per Prandelli?

La Fiorentina perde in casa dalla Roma (1-2) e si inguaia notevolmente in classifica. Adesso il terzultimo posto è a soli 5 punti ma il Torino ha due gare in meno. Il Cagliari di Semplici ha vinto anche stasera ed è quartultimo a sole 4 lunghezze dai viola.

Nel primo tempo i viola giocano alla pari contro la Roma e creano occasioni con Vlahovic (assist di Ribery) e con Castrovilli, anticipato da Pau Lopez in uscita. Nel finale di tempo la prima conclusione nello specchio della Roma da parte di Pellegrini sulla quale Dragowski si allunga in tuffo salvando la propria porta.

Nella ripresa subito in vantaggio la Roma con Spinazzola con un tiro al volo sul primo palo. La Fiorentina reagisce e pareggia con una bella manovra in contropiede, la deviazione finale è di Spinazzola che anticipa Venuti sulla riga di porta ma infila la propria rete. Nel finale Diawara decide la gara a favore della Roma.

