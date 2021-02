Viola: Ribery in dubbio, può saltare la sfida con l'Inter

Conferenza stampa Cesare Prandelli - Verso Fiorentina vs Inter

Prandelli: "Problemino fisico in allenamento, lo valuteremo domani"

VIDEO. Frank Ribery è in dubbio domani sera contro l'Inter. Lo ha detto Cesare Prandelli poco fa presentando la sfida contro i nerazzurri.

SQUADRA - “I miei ragazzi stanno bene, abbiamo avuto solo un piccolo problemino fisico in allenamento con Franck. Lo valuteremo domani mattina”.

INTER - “E’ una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato e cercare di vincerlo, è una corazzata. Noi dovremo essere compatti, equilibrati e vogliosi di mettere in difficoltà i ragazzi di Conte”.

MIGLIORAMENTO - “Sull’intensità siamo migliorati molto, la squadra ha recepito bene tutti i miei messaggi. Non palleggiamo molto, ma al tempo stesso troviamo bene la profondità. Dobbiamo invece migliorare molto sulla concentrazione”.

KOKORIN E MALCUIT - “Aleksander sta lavorando molto bene, abbiamo grande voglia di inserirlo dentro. Kevin invece è più avanti, domani verrà in panchina e, se avrò bisogno, una mezz’oretta la potrà fare”.

NUOVO CENTRO SPORTIVO - “Qualche anno fa dissi che un centro sportivo avrebbe dato qualche punto in più in classifica alla nostra squadra, e sarà così. Il progetto è bellissimo, e questo significa che il nostro Presidente pensa alla Fiorentina e soprattuto al futuro del nostro Club. Un bel centro sportivo renderà la squadra più competitiva”.