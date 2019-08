Viola, riapre oggi la campagna abbonamenti. Dal 2 settembre i biglietti per la Juve

La società ringrazia i quasi 25mila tifosi che finora hanno acquistato la tessera dimostrando fiducia nel nuovo corso. Negli States stanno nascendo nuovi viola club

La Fiorentina, ringraziando i quasi 25000 tifosi che ad oggi hanno sottoscritto l'abbonamento per la stagione 2019/20, informa che da oggi, lunedì 26 agosto, alle ore 15:00 è partita una nuova fase: tutti i tifosi viola che non l'hanno ancora fatto potranno acquistare il loro tagliando stagionale fino al giorno della prossima gara casalinga, Fiorentina-Juventus, attualmente prevista per domenica 15 settembre. La vendita dei biglietti per Fiorentina-Juventus inizierà lunedì 2 settembre. Per tutte le info basta è possibile consultare violachannel sito ufficiale della Fiorentina.

Intanto l'effetto Rocco Commisso si sta facendo sentire negli Stati Uniti: come rilevato dal Corriere dello Sport, stanno nascendo nuovi viola club in varie città a stelle e strisce come Miami, Las Vegas e Washington.