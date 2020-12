Viola, Prandelli torna ad allenare la squadra: 3 test Covid negativi

ph Acf Fiorentina

Trattandosi di positività non definitivamente confermata, la ASL ha interrotto l'isolamento preventivo. Lunedì la sfida salvezza contro il Genoa

Prandelli domani sabato 5 dicembre potrà riprendere gli allenamenti della Fiorentina. Mercoledì, giovedì e venerdì il tecnico viola è stato sottoposto a test molecolare per la ricerca del Covid-19 e i test effettuati hanno evidenziato in tutti e tre i casi risultato negativo, differentemente da quanto rilevato nella serata di martedì.

Pertanto sulla base dell’analisi dei risultati ottenuti, trattandosi di una positività non definitivamente confermata, la ASL territoriale ha definito il caso come non confermato come di norma avviene in casi di questo tipo; è stato pertanto interrotto l'isolamento preventivo di Cesare Prandelli e conseguentemente interrotto il periodo di quarantena per l’intero gruppo squadra.

Il mister potrà tornare a svolgere le sue attività a partire dalla seduta di allenamento di domani mattina. Il gruppo squadra, totalmente negativo, potrà proseguire il programma tecnico in accordo con le vigenti regole del protocollo attualmente in atto.

Lunedì sera la sfida salvezza contro il Genoa.