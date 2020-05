Viola, oggi torna anche Ribery

ph courtesy Violachannel

Il francese ha trascorso in Germania il periodo di lockdown. Dei nuovi contagiati, nessuno è recidivo per cui Pezzella, Cutrone e Vlahovic possono allenarsi. Pulgar il primo a presentarsi stamani al centro sportivo

Per adesso non sono stati fatti i nomi dei tre giocatori viola positivi al Coronavirus. Di certo non sono Pezzella, Cutrone e Vlahovic perché non risultano recidive.

La notizia delle sei nuove positività (tre calciatori e tre dello staff) ieri pomeriggio aveva reso amaro il giorno della vigilia della ripresa. Che comunque oggi c'è stata, con allenamenti individuali. Il primo a presentarsi, alle 9, è stato Erik Pulgar.

In giornata è atteso il rientro di Franck Ribery, che ha trascorso l'isolamento in Germania con la famiglia.