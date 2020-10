Viola, oggi allenamento dopo 2 giorni di riposo

Ancora assenti i nazionali. Domani la presentazione di Callejon. Domenica alle 15 sfida allo Spezia

Dopo i due giorni di riposo concessi da mister Iachini, i viola si ritroveranno oggi pomeriggio in campo a Firenze per proseguire il lavoro in vista della ripresa del campionato.

Saranno ancora assenti i vari Nazionali, che si aggregheranno nel corso della settimana, al rientro dai vari impegni con le rispettive compagini nazionali.

Il prossimo impegno della Fiorentina è in fatti previsto per domenica 18 ottobre in trasferta contro il neo-promosso Spezia. la sfida si giocherà allo stadio Dino Manuzzi di Cesena con calcio di inizio previsto alle ore 15.

Domani, mercoledì 14 ottobre, alle ore 14:00, all’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Callejon.