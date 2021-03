Viola, le Donne vincono a Verona con i gol di Quinn e Sabatino

ph Acf Fiorentina

Due reti nella ripresa regalano la vittoria alla Fiorentina sul campo dell'Hellas Verona.

Primo tempo quasi senza emozioni: per 40 minuti è solo studio e possesso palla, con le squadre impegnate a trovare un varco. Al 42’ si accende la partita e la Fiorentina crea tre palle goal. La scintilla parte dai piedi di Clelland che costringe Durante a rifiguarsi in corner. La Viola prova ad accelerare ma il Verona contiene l’attacco gigliato e si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa è un'altra partita e il risultato si sblocca subito. Al 56' corner dalla sinistra di Baldi che viene prolungato, in mezzo all'area c'è Louise Quinn che incorna alla sua maniera e porta avanti la Viola. Pronta risposta del Verona che si affaccia dalle parti di Schroffenegger e mette i brividi alla retroguardia gigliata in più di un'occasione. Girandola di cambi con entrambe le panchine coinvolte, poi a meno di dieci da termine retropassaggio intercettato da Daniela Sabatino che salta Durante e deposita in rete il goal della sicurezza. Finisce 2-0 per la Fiorentina che torna al successo e in classifica si avvicina al quarto posto occupato dalla Roma con 31 punti contro i 26 delle Viola.

Queste le formazioni:

HELLAS VERONA: Durante, Ledri, Perin, Solow, Sarde, Mella, Jelencic (70' Marchiori), Susanna (81' Zoppi), Nichele (70' Colombo), Santi (70' Oliva), Ambrosi. A disposizione: Gritti, Meneghini, Willis, Mancuso, Gidoni. All. Matteo Pachera

ACF FIORENTINA: Schroffenegger, Cordia (46' Neto), Quinn, Adami (C) (81' Tortelli), Thogersen, Vigilucci (73' Middag), Breitner, Baldi, Zanoli, Piemonte (57' Sabatino), Clelland (81' Monnecchi). A disposizione: Ohrstrom, Forcinella, Mazzoni, Mani. All. Antonio Cincotta

Risultato finale 0-2 (56' Quinn, 83' Sabatino)