Viola, la Festa di Natale del Settore giovanile: le foto

Tuscany Hall stracolmo di bambini e bambine, ragazze e ragazzi con le loro famiglie. Il messaggio di Commisso in diretta dall'America. Il ds Pradè: "Prima di tutto dovete studiare, la cultura è alla base della vita"

FOTOGRAFIE. Che bella Festa di Natale quella della Fiorentina per il Settore giovanile: il Tuscany Hall era strapieno di bambini e bambine, ragazze e ragazzi con le loro famiglie. All'inizio, il messaggio live del presidente Rocco Commisso via telefono dall'America: "Un saluto a tutti i ragazzi, qualche giorno in futuro saranno grandi giocatori della Fiorentina".

Tra gli interventi, quello di Dusan Vlahovic, eroe della sfida contro l'Inter, e quello di Tatiana Bonetti, che domenica ha festeggiato il compleanno segnando tre delle quattro reti con cui le viola hanno sconfitto le nerazzurre alle Due Strade.

Tra i dirigenti, molto interessante e profondo l'intervento del ds Daniele Pradè: "Prima di tutto dovete studiare, la cultura è alla base della vita".