Viola: già in vendita i biglietti per la Coppa Italia

Fiorentina-Cittadella si giocherà martedì 3 dicembre alle ore 21. Oggi allenamento al Centro sportivo

I biglietti per la gara di Coppa Italia contro il Cittadella, in programma per martedì 3 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Franchi, sono già in vendita da oggi.

Il Club viola informa i propri abbonati che, per questo match, potranno acquistare il loro biglietto per qualsiasi settore dello stadio, ad eccezione della Curva Ferrovia, ad una tariffa promozionale di 5 Euro.

Tutte le info e i dettagli al seguente link:

http://it.violachannel.tv/vc13-prossima-partita-pag.html

Intanto oggi i viola si sono allenati al Centro sportivo. Sono tredici gli assenti per gli impegni con le rispettive nazionali. Sabato in programma un'amichevole contro l'Entella Chiavari.