Viola: già 13 mila abbonati. Attesa per l'incontro Chiesa-Barone

Padre e figlio vedranno il braccio destro di Commisso nelle prossime ore. Striscione di ringraziamento dei tifosi a Vitor Hugo per le commoventi parole d'addio

Prosegue a gran ritmo la campagna abbonamenti della Fiorentina per la stagione 2019-20. Già 13.000 tifosi viola hanno acquistato il tagliando d’accesso per assistere a 20 partite (19 di campionato + 1 di Coppa Italia) nella prossima stagione.

Il club ricorda ai vecchi abbonati che c’è tempo fino al 31 luglio per rinnovare il proprio tagliando e che nelle giornate dell’1 e 2 agosto sarà possibile, eventualmente, modificare il posto all’interno del proprio settore.

Dal 5 agosto parte la vendita libera e sarà possibile acquistare il titolo d'accesso presso il Fiorentina Point di Via Sette Santi e il Fiorentina Store Gigli.

Intanto, dopo la tournée negli States, c'è attesa per l'incontro, che dovrebbe svolgersi nelle prossime ore, tra i due Chiesa e Joe Barone, braccio destro del patròn Rocco Commisso. Un incontro "sblocca-mercato" perché il Pradè non può fare le sue mosse senza avere la certezza della permanenza del Federico Nazionale alla Fiorentina.

Tutto questo mentre i tifosi hanno affisso uno striscione di ringraziamento a Vitor Hugo per le splendide parole di addio: "Quel saluto è storia. In bocca al lupo Vitor", e il brasiliano a sua volta su Instagram ha risposto con il suo italiano imperfetto ma comprensibilissimo: Non ho parole per ringraziare tutto questo affetto. Posso solo dire con certezza che anche tutti voi fate parte della Mia Storia!! Grazie Mille Fiorentina e tuoi tifosi!!!! #ricordieterni #nondimenticheròmai#grazie #obrigado