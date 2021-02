Viola Femminile, derby con la Florentia San Gimignano live alle 14,30

ph Acf Fiorentina

Cincotta: "Noi con molte assenze, non vogliamo affrettare il recupero e rischiare nuovi infortuni"

Oggi allo stadio Santa Lucia di San Gimignano alle ore 14.30 il calcio di inizio di Florentia - Fiorentina. Entrambe vittoriose nell'ultimo turno (2-1 della Florentia sull'Hellas Verona e 2-0 della Viola sul Napoli), le due formazioni si sfideranno nella 14° Giornata di Serie A Femminile.

"Un derby è sempre un derby" apre Mister Antonio Cincotta "le ragazze sono molto cariche e arriviamo con una condizione particolare. Abbiamo vinto le ultime due partite su tre contro l'Inter ma non siamo riusciti a passare il turno in Coppa Italia per cui c'è un po' di rabbia e voglia di rivalsa. Vogliamo tornare a fare bene perché meritavamo di più in Coppa, nonostante tutto.

Il Santa Lucia è insidioso: su quel campo il Florentia ha fermato e fatto punti contro tutte le big negli anni, va fatto un plauso anche al loro progetto per i frutti che porta".

La situazione clinica invece non è rosea. "Purtroppo non abbiamo ancora recuperato diverse calciatrici, non vogliamo affrettare il recupero e rischiare nuovi infortuni. Il turnover è ancora una parola che non conosco. Abbiamo bisogno davvero di tanta pazienza".

Il match sarà trasmesso in live streaming sul sito ufficiale viola e sarò possibile seguire gli aggiornamenti sulle pagine social Facebook (ACF Fiorentina Femminile), Twitter (@acf_womens) e Instagram (@acf_Women).

Tutti i numeri da sapere prima del derby Florentia - Fiorentina di oggi alle ore 14.30:

o La Fiorentina ha vinto tutti i cinque derby toscani contro la Florentia San Gimignano in Serie A, segnando tre o più reti in ciascuno di essi (3-2 nel match di andata).

o La Fiorentina ha messo a segno 20 reti in appena cinque gare disputate contro la Florentia San Gimignano in campionato: solo contro la Pink Bari le viola ne contano di più nel torneo (28, ma in otto confronti).

o La Fiorentina ha vinto la trasferta più recente di Serie A (3-2 vs Inter) e non ottiene due successi esterni consecutivi nel corso di una singola stagione da gennaio 2020 (vs Empoli ed Orobica).

o La Florentia invece ha incassato una sconfitta nell’ultima gara interna in questa Serie A (1-2 vs Milan) e solo una volta ha perso due match casalinghi di fila nel massimo campionato (dicembre 2018, il primo dei quali proprio contro le viola).

o La Florentia ha incassato cinque reti nelle ultime quattro gare casalinghe di Serie A (2V, 2P) dopo aver tenuto la porta inviolata nelle quattro precedenti (3V, 1N).

o La Fiorentina è la squadra che conta il maggior numero di reti segnate da fuori area in questa Serie A: nove, almeno cinque più di ogni altra avversaria nel torneo in corso. Ben cinque delle ultime sette reti delle viola in campionato sono arrivate dalla

distanza.

o La Florentia tuttavia è, con il Milan, una delle due squadre che non hanno ancora subito neanche un gol da fuori area in questa Serie A.

o Serena Ceci della Florentia e Martina Zanoli della Fiorentina (dieci entrambe) sono due dei quattro difensori con il maggior numero di occasioni create in questo campionato: solo Lisa Boattin (24) e Linda Tucceri (19) ne contano di più.

o Solo Cristiana Girelli (sette) conta più tiri di testa nello specchio della porta di Melania Martinovic (sei) in questa Serie A. L’attaccante della Florentia ha segnato il primo dei suoi due gol stagionali in campionato proprio nel match d’andata contro la Fiorentina.

o Daniela Sabatino è andata a segno in tutte le ultime tre presenze in campionato (una rete vs San Marino, Inter e Napoli) e potrebbe arrivare a quattro di fila per la prima volta nella Serie A in corso.