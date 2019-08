Viola, ecco i numeri di maglia. Women, in Champions c'è l'Arsenal

Per la squadra di Montella prima partita ufficiale domenica in Coppa Italia contro il Monza. Le ragazze ai sedicesimi pescano le campionesse d'Inghilterra: sarà dura

La Fiorentina ha comunicato i numeri di maglia per la stagione 2019-2020, che inizierà ufficialmente domenica prossima 18 agosto per la partita di Coppa Italia contro il Monza di Brocchi, Galliani e Berlusconi (diretta Rai sport ore 18.15). Eccoli:

1 TERRACCIANO Pietro

3 BIRAGHI Cristiano

4 MILENKOVIC Nikola

5 BADELJ Milan

6 RANIERI Luca

7 PULGAR Erick

8 CASTROVILLI Gaetano

9 SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo

10 BOATENG Kevin

11 SOTTIL Riccardo

14 DABO Bryan

15 CRISTOFORO Sebastian

16 EYSSERIC Valentin

17 CECCHERINI Federico

19 MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal

20 PEZZELLA German Alejo

21 LIROLA Pol

23 VENUTI Lorenzo

24 BENASSI Marco

25 CHIESA Federico

27 ZURKOWSKI Szymoin

28 VLAHOVIC Dusan

30 SCHETINO Andreas

32 RASMUSSEN Jacob

33 BRANCOLINI Federico

35 GORI Gabriele

69 DRAGOWSKI Bartlomjei

77 THEREAU Cyril

93 TERZIC Aleksa

Non ci sono soste nella preparazione viola che anche a Ferragosto ha proseguito con la preparazione sul campo di Coverciano la propria marcia di avvicinamento alla prima gara ufficiale della stagione. Anche questa mattina, 16 agosto, il gruppo ha lavorato tra Centro Sportivo e Stadio Franchi con una prima parte nella palestra dell'impianto adiacente al 'Comunale' e poi sul prato dell'impianto che domenica scorsa ha visto i viola prevalere per 4-1 sul Galatasaray e domenica vedrà il calcio d'inizio ufficiale della stagione con la gara di Coppa Italia contro il Monza. La formazione brianzola, allenata dall'ex viola Brocchi, ha eliminato il Benevento in trasferta.

In campo femminile, sorteggio difficile per la Fiorentina Women che nei Sedicesimi di Finale di Champions League affronterà l’Arsenal Women campione d’Inghilterra. Una sfida affascinante ma piena di insidie per la squadra di Mister Cincotta che trova sul proprio cammino proprio la formazione più temibile della seconda fascia. “Dopo il Chelsea troviamo l’Arsenal Campione d’Inghilterra” - commenta a caldo Mister Cincotta “giocheremo a testa alta cercando di dare il meglio di noi contro una squadra che punta a vincere il trofeo. Nel calcio femminile le distanze sono ancora molto ampie, basti pensare che l’Arsenal ha estromesso il Chelsea dalla corsa alla Champions di questa stagione (l’altra inglese presente è infatti il Manchester City ndr), e l’anno scorso proprio contro le blues abbiamo sofferto tantissimo. Siamo consapevoli che la strada europea è iniziata in salita, ci impegneremo al massimo perché ci aspettano 180 minuti di inferno”.

Sorteggio complicato anche per l’altra italiana, la Juventus, che dalla seconda fascia pesca il Barcellona.

Questo il quadro completo degli accoppiamenti dei Sedicesimi di Finale:

Juventus - Barcellona

Hibernian Ladies - Slavia Praga

Spartak Subotica - Atletico Madrid

Sporting Braga - Paris Saint Germain

Villaznia - Fortuna Hjorring

Chertanovo - Glasgow City

Ryazan - Olympique Lyonnais

Arsenal Women - Fiorentina Women

Goteborg - Bayern Munchen

St.Polten - Twente

Anderlecht - Biik Kazygurt

Breidablik - Sparta Praha

Mitrovica - Wolfsburg

Pitea - Brondby

Lugano - Manchester City

Minsk - Zurich