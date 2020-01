Viola, dopo Napoli allenamento a porte aperte lunedì 20 gennaio

ph courtesy Violachannel

Alle ore 18 allo stadio Franchi. L'annuncio di Chiesa e Vlahovic sulla pagina ufficiale Facebook. Sarà il 'Iachini-day', il trionfo di Beppe cuore viola vero

Dopo il trionfo di Napoli, la Fiorentina riprenderà gli allenamenti lunedì 20 gennaio alle 18 allo stadio Franchi. A porte aperte, come annunciato nella notte, di ritorno dalla magica trasferta in Campania, da Federico Chiesa e Dusan Vlahovic sulla pagina Facebook ufficiale del club viola.

Una squadra rigenerata, radiosa, finalmente compatta. Merito di Beppe Iachini, che lunedì allo stadio vivrà ore da sogno, in un clima trionfale dedicato in primo luogo a lui. Il coro 'Picchia per noi Beppe Iachini' sarà cantato molte volte. Beppe Iachini, cuore vero viola. È esattamente nel luogo dove deve essere. Perché se ami una squadra, esserne allenatore ti fa rendere davvero al massimo.

La sua Fiorentina a Napoli ha convinto davvero tutti. Adesso si tratta di continuare su questa strada. Il cuore e l'esperienza di Beppe possono rendere possibile questa impresa.