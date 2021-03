Viola, contro Roma e Parma vietato sbagliare: quanto rischia Prandelli?

ph Acf Fiorentina

La Fiorentina giocherà le prossime due partite al Franchi (la prima mercoledì prossimo 3 marzo) in una posizione di classifica tornata non serena. Pradè duro contro il gruppo. Contro i giallorossi arbitra ancora Calvarese

Doppio appuntamento al Franchi per la Fiorentina per il campionato di serie A. La squadra viola scenderà in campo mercoledì alle 20.45 contro la Roma e domenica alle 15 contro il Parma.

Dopo la sconfitta di ieri contro l'Udinese, i viola di Prandelli sono un po' meno tranquilli perché la vittoria del Cagliari a Crotone, con il nuovo tecnico Leo Semplici, tra l'altro fiorentino dal cuore viola, ha riportato i sardi a -7. Cagliari vuol dire attualmente terzultimo posto in classifica, quindi in teoria basterebbero un paio di altre vittorie rossoblu a far ripiombare la Fiorentina in piena bagarre retrocessione.

Le parole del ds Pradè ieri dopo la debacle sono state dure, parole di accuse contro il gruppo inusuali per il dirigente gigliato.

Quindi per i viola è molto importante non perdere nessuna delle due prossime partite, possibilmente vincerne una. In caso di risultati negativi, quanto rischia il tecnico Prandelli?

Difficile dirlo, certamente il gioco non c'è e se oltre al gioco cominceranno a scarseggiare in maniera decisa anche i risultati, l'allenatore potrebbe iniziare a essere messo in discussione anche se la società, presidente Commisso in primis, ha sempre mostrato totale fiducia nel tecnico di Orzinuovi. Una fiducia meritata perché Prandelli è cuore viola.

Questa la classifica in fondo alla classifica

UDINESE BOLOGNA 28 PUNTI

GENOA 26

BENEVENTO FIORENTINA SPEZIA 25

TORINO 20

CAGLIARI 18

PARMA 15

CROTONE 12

L'arbitro di Fiorentina-Roma è Calvarese, lo stesso di Fiorentina-Spezia 3-0 di pochi giorni fa.

I PROVVEDIMENTI SULLA VIABILITÀ. Per gli incontri, sempre a porte chiuse, su disposizione della Questura saranno istituiti consueti provvedimenti di circolazione, seppur in orari diversi, che prevedono la chiusura con le barriere di sicurezza del perimetro dello stadio. Per la partita di mercoledì i provvedimenti inizieranno alle 15 mentre per l’incontro di domenica scatteranno alle 9.

In dettaglio si tratta di divieti di sosta e transito in viale Fanti (nel tratto viale Mille e il numero civico 61 eccetto il controviale tra viale dei Mille e via Carnesecchi), viale Nervi, viale Paoli (nel tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 all’altezza pista di pattinaggio e distributore escluso), viale Valcareggi (eccetto il controviale). Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrа svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; i veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra); per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi. E ancora da viale Calatafimi si dovrа svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterа sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Rimarrа libero l'accesso a piazza Berlinguer, piazzale Campioni del '56 e viale Paoli (tra viale Fanti e piazzale Campioni dei ‘56) che diventeranno strade senza sfondo con accesso/uscita da viale Fanti lato via Cialdini. Chiusura anche per via Carnesecchi (da viale Fanti a via San Gervasio) e il controviale di viale Fanti (tra via Carnesecchi e il numero civico 53).