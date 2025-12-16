Viola contro l'Udinese: le info sui biglietti

Tutte le informazioni per acquistare i biglietti e le relative fasi di vendita della 16° giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma domenica 21/12/2025 ore 18 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze:
APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI:
Biglietti in vendita dalle ore 15:00 di oggi martedì 16/12/2025.
TARIFFE, PROMOZIONI E RIDUZIONI:
Intero e Promo Generazione Viola attive in tutti i settori locali
Promo Viola Days attiva nei settori dedicati, fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione, con sconto del 50% sul prezzo Intero per i possessori di InViola Premium Card
Under 14 Omaggio in Curva, € 5 nella maggior parte degli altri settori
Promo Ridotto Coupon € 7 in Maratona Centrale: codice coupon che sblocca la tariffa riservata alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, Società Affiliate ACF Fiorentina, Società calcistiche FIGC-LND del Comitato Regionale Toscana (per info FIORENTINAPOINT)
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:
Vendita residenti provincia di Udine
• Vendita consentita esclusivamente per il Settore Ospiti (Curva Esterna CE1) con fidelity card dell’UDINESE CALCIO.