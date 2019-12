Viola: contro l'Inter un arbitro portafortuna

Con Mariani di Aprilia la Fiorentina vanta un solo ko e quattro vittorie tra cui l'ultimo successo in A, 2-1 contro il Sassuolo (30 ottobre). Pezzella recuperato sicuro, Ribery ce la sta mettendo tutta

Se la scaramanzia ha un valore, e nel calcio spesso dimostra di averlo, domenica contro l'Inter (ore 20,45) la Fiorentina ha un motivo in più per sperare nel colpaccio. A dirigere l'incontro è stato infatti designato l'arbitro Mariani di Aprilia, con il quale nei cinque precedenti i viola vantano ben quattro vittorie e una sola sconfitta. Non solo: l'ultima vittoria con Mariani coincide con l'ultima vittoria in campionato della Fiorentina, il 30 ottobre in Emilia contro il Sassuolo (2-1 con super Castrovilli).

La squadra in questi giorni sta lavorando con grande intensità, tutti sono consapevole dell'importanza di questa partita. Capitan Pezzella dopo l'operazione allo zigomo è adesso pienamente recuperato, mentre Frack Ribery è ancora incerto ma sta facendo di tutto per mettersi a disposizione di mister Montella e dare il suo contributo contro la prima della classe.