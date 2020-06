Viola contro il Brescia: Ribery parte titolare

ph courtesy Violachannel

Oggi la ripartenza dopo la pausa per Coronavirus. Ecco le formazioni ufficiali, calcio d'inizio alle 19,30

Tra poco meno di un'ora, alle 19,30, la Fiorentina riprenderà il proprio cammino in campionato, contro il Brescia.

Ecco le formazioni ufficiali :

Fiorentina: Dragowski, Ceccherini, Pezzella, Caceres, Dalbert, Pulgar, Duncan, Ribery, Castrovilli, Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Brescia: Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Zmrhal, Donnarumma, Skrabb, Dessena, Semprini, Bjarnason, Papetti. All. Lopez

C'è grande attesa per questa prima partita post sospensione per Covid. Porte chiuse, chissà ancora per quanto tempo.

La Fiorentina ha 30 punti, i lombardi sono ultimi in classifica a quota 16.