Viola Club 2005 in campo per le attività di vicinato

La presidente Poggesi: "Le botteghe sono un pezzo di storia di Firenze. Ognuno di noi può fare la propria parte per difenderle”

Firenze, 6 marzo 2021 - Il Viola Club Firenze 2005 entra a far parte degli amici dello Storico Mercato Centrale di Firenze. Dopo l'associazione degli under 40 Firenze Regna e Insieme per San Lorenzo anche i tifosi della Fiorentina aderiscono alla Spesa del Fiorentino, la campagna nata per difendere le botteghe e i negozi di vicinato. A firmare l'accordo tra il mercato più antico della città e il club viola, che a settembre ha spento 15 candeline e conta 130 iscritti, il presidente del consorzio Massimo Manetti e la presidente VC Firenze 2005 Milena Poggesi. “Il piano terra dello Storico Mercato Centrale è un luogo in cui si continua a tramandare storia e tradizione. Un vero e proprio punto di riferimento per tutto il quartiere e la città oltre che un mercato in cui si possono trovare prodotti del territorio, di qualità eccellente. Siamo felici di poter fare la nostra parte per difendere un'eccellenza fiorentina” spiega Poggesi.

Così i tifosi del Viola Club Firenze 2005 hanno deciso di dare un contributo concreto a un luogo denso di storia e di vita che, con le sue 100 botteghe, continua a tramandare di generazione in generazione tradizione e amore per il territorio e a difendere, nonostante le difficoltà, i produttori locali.

“Questa collaborazione ci riempie di orgoglio – sottolinea Manetti -, siamo felici di rinnovare, attraverso questa campagna, l'amicizia che ci unisce al Viola Club 2005 di cui tanti di noi operatori del mercato facciamo parte”.

Per aderire alla campagna La spesa del Fiorentino basta ritirare in uno dei bar del piano terra l’apposita card. Ad ogni spesa la bottega si impegna a mettere un timbro senza limite di importo. Al raggiungimento di 10 timbri, si ha diritto a una colazione gratuita con caffè o cappuccino e brioche.