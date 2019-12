Viola, c'è Cutrone per Iachini: accordo vicinissimo

ph Alessandro Zani

Il Daily Mail ritiene l'intesa per l'attaccante praticamente raggiunta: 6 mesi di prestito e poi passaggio definitivo dal Wolverhampton alla Fiorentina per 15 milioni di euro. In arrivo altri due rinforzi. Corsera: Commisso, superati i 7 miliardi di dollari di patrimonio personale

Per il passaggio di Patrick Cutrone dal Wolverhampton alla Fiorentina ormai sarebbe solo questione di dettagli. L'autorevole quotidiano inglese Daily Mail dà l'accordo in dirittura di arrivo sulla base di un prestito fino a giugno e successivo riscatto viola alla cifra di 15 milioni di euro.

Patrick Cutrone, 21 anni, ex Milan, sarebbe il rinforzo giusto per l'attacco: un giocatore molto tecnico, intelligente e voglioso di mettersi in mostra.

Quello del centravanti italiano dovrebbe essere il primo di tre acquisti da parte del ds Pradè, uno per reparto.

Oggi secondo allenamento della truppa viola agli ordini di mister Beppe Iachini, il 1 gennaio alle 16,30 allenamento a porte aperte allo stadio Franchi. La Fiorentina attraverso Castrovilli e Pulgar invita i tifosi ad accorrere numerosi, la squadra in questo momento ha grande bisogno dell'affetto della sua gente. La prima partita dopo la sosta si giocherà il 6 gennaio a Bologna alle ore 12,30.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, intanto, il patrimonio personale di Rocco Commisso avrebbe superato i sette miliardi di dollari.