Viola: Castrovilli sta bene, domani riprende ad allenarsi

foto Alessandro Zani

Il centrocampista salterà la sfida contro l'Inter in Coppa Italia ed è in forse per il match contro la Juve di domenica. Con i nerazzurri arbitra Doveri: in questa stagione porta fortuna ai viola

Gaetano Castrovilli dopo il leggero malore patito contro il Genoa e il ricovero a Careggi oggi ha lasciato l’ospedale, "come da protocollo stabilito. Il calciatore sta bene comunica la Fiorentina - e domani sarà al centro sportivo per iniziare le attività di recupero".

Certamente il centrocampista viola non sarà in campo a San Siro mercoledì prossimo 29 gennaio contro l'Inter in Coppa Italia, mentre c'è qualche speranza di vederlo in campo a Torino domenica 2 febbraio alle 12,30 contro la Juventus.

La sfida di Milano, valida per i quarti di finale della competizione e "secca", senza ritorno (in caso di parità continuata, supplementari e rigori) sarà diretta dall'arbitro Doveri di Roma. Quest'anno due incroci con la Fiorentina e due vittorie viola, in casa contro Samp e Spal.