Viola cariche in vista dell'Arsenal (12/9): "Tutto può succedere"

Lisa De Vanna, australiana di 34 anni appena arrivata, sta dando il suo contributo di esperienza

Due giorni alla Uefa Women's Champions League e Lisa De Vanna, attaccante australiana di 34 anni arrivata a Firenze nel mercato estivo, è pronta e decisa a far bene. Sarà un match tecnicamente stellare ma le viola stanno preparando le loro contromosse: "it's a game of football. Anything can happen".

La giocatrice ha anche detto di sperare che lo stadio sia gremito. Rimase impressionata dalla folla vedendo Fiorentina-Napoli.

La partita, valida per l'andata dei sedicesimi di finale, si giocherà giovedì 12 settembre con inizio alle ore 19.

Partita a invito, biglietti gratis ma vanno chiesti via internet. Possibile chiedere il proprio invito cliccando QUI.