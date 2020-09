Viola: Borja Valero a un passo, Benassi verso Verona

Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio accordo raggiunto per il ritorno a Firenze del "sindaco": contratto di un anno. Oggi parla Pradè, Primavera, Fiorentina-Bologna anticipata a venerdì 18 settembre (diretta Sportitalie e Violachannel)

Borja Valero dopo tre anni torna alla Fiorentina? Secondo l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio nelle ultime ore è stato raggiunto l'accordo per il ritorno a Firenze del "sindaco" ormai svincolato dall'Inter: contratto di un anno per il giocatore spagnolo di 35 anni che ha già vestito il viola dal 2012 al 2017.

Il ritorno di Borja Valero, che coronerebbe il sogno di concludere la carriera a Firenze, città di cui lui e la sua famiglia sonio letteralmente innamorati, aprirebbe la porta alla cessione di Benassi al Verona.

D questo, e di molto altro, parlerà di certo il ds viola Daniele Pradè nella conferenza fissata per oggi giovedì 10 settembre alle 12.

Intanto la Lega ha comunicato che la partita del campionato Primavera tra Fiorentina e Bologna inizialmente in programma il 19 settembre è stata anticipata a venerdì 18 alle ore 15.00 sempre al Bozzi. Diretta Sportitalia e Violachannel. La seconda giornata vedrà la Fiorentina fronteggiare l'Ascoli il 26 settembre in trasferta alle ore 17.00 mentre il 4 ottobre la Roma in casa alle ore 13.00.