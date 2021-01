Viola, a Torino in 9 contro 11 un punto dolceamaro

ph Acf Fiorentina

Finisce 1-1: gol di Ribery poi il pareggio di Belotti nel finale. Espulsi Castrovilli e Milenkovic

Una Fiorentina molto grintosa pareggia a Torino e si porta a 22 punti in classifica mentre i granata vanno a 15 punti. Un punto dolceamaro perché i viola hanno giocato bene e conquistato un risultato comunque positivo in 9 contro 11.

Nel primo tempo un legno per parte: Vlahovic e Zaza.

Nella ripresa in 10 contro 11 per l'espulsione di Castrovilli, la Fiorentina passa in vantaggio con una splendida azione di Ribery poi i viola subiscono un'altra espulsione (Milenkovic) e la rete del pareggio di Belotti a pochi minuti dalla fine.

Torino-Fiorentina 1-1. L'arbitraggio di Di Bello ha scontentato la Fiorentina.

