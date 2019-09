Villa Vogel: serata in ricordo di Leonardo Brunetti

Venerdì 6 settembre tributo a un uomo poliedrico, con le passioni della cultura, della scienza e della politica

Venerdì 6 settembre 2019, alle 21.15, al Parco di Villa Vogel, il Quartiere 4 organizza una serata tributo in ricordo di Leonardo Brunetti.

“Leonardo Brunetti era un uomo poliedrico, con le passioni della cultura, della scienza e della politica – dichiara il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -. Professore di matematica, impegnato nella divulgazione scientifica insieme al Museo della Matematica, negli ultimi anni aveva lavorato presso l’ufficio cultura del Quartiere 4, mantenendo sempre costante e attivo il suo impegno nella politica e nell’associazionismo locali. Una persona generosa, un vero amico, anzi un autentico appassionato della nostra comunità e della sua storia. Ricordiamo, fra i molti eventi, come Leonardo sia stato il motore della poderosa programmazione delle iniziative per ‘Isolotto 60 anni’. Inoltre, era una figura che univa capacità di confronto e di sintesi, con la quale era bello e utile dialogare e mettersi in discussione. Sarà una serata di musica e cultura, di ricordo e di progetto. Come piace a noi e, soprattutto, come piaceva a lui. Vi aspettiamo!”.

L’evento, condotto da Andrea Muzzi, oltre al saluto iniziale del Presidente Dormentoni, prevede esibizioni del Gruppo Matematica e Racconto, di Tempo Reale, del Piccolo Coro Melograno, dell’Asd Iris Accademia Danze Irlandesi, di Harmonia Musicaedanza, di Athenaeum Musicale e Massimo Blaco, e interventi di alcuni rappresentanti della famiglia, e di Maria Del Carmen Farah, Franco Quercioli, Stefania Miliani, Bruno Lo Cicero, Annalisa Maggi e altri.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella Sala Consiliare Tosca Bucarelli in via delle Torri 23. Ingresso gratuito.

Info: https://quartieri.comune.fi.it/quartiere-4.