Vigili del Fuoco: visita lampo del sottosegretario Candiani al comando di Firenze

Se ne è andato con la promessa di tornare presto per una visita istituzionale

Il sottosegretario Stefano Candiani si è recato presso il comando di Firenze per una veloce visita informale. Candiani era presso la prefettura del capoluogo toscano per la sottoscrizione del ministro Salvini del protocollo di attivazione del Numero Unico 112 tra il Ministero dell’Interno e la regione Toscana. Il sottosegretario aveva poi accompagnato il ministro a Rovezzano, presso la stazione ferroviaria evento dell’incendio che ha paralizzato per lunghe ore il traffico ferroviario. Candiani ha incontrato i Vigili del fuoco presso la Sala Operativa del comando, promettendo di tornare a breve per una visita istituzionale.