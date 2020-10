Vietato fare sport nei "campetti" dei giardini pubblici fiorentini

Emergenza Covid: ordinanza di oggi 16 ottobre del sindaco Nardella vieta l’accesso agli impianti sportivi a libera fruizione in parchi e giardini

Scatta il divieto di fare sport in compagnia nei campetti che si trovano nei giardini pubblici del Comune di Firenze. Campetti che possono essere di calcio, basket, tennis, pallavolo o qualsiasi altro sport. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Nardella.

La disposizione è stata presa per tutelare la salute pubblica e in applicazione del divieto di attività sportive amatoriali che possano comportare assembramenti o comunque la violazione delle misure di contenimento del contagio (come previsto dal Dpcm del 13 ottobre).

Questo divieto di accesso alle aree di proprietà comunale sulle quali si trovano impianti sportivi a libera fruizione sarà regolato dagli uffici competenti che provvederanno ad attuare le chiusure delle aree e a darne informazione con segnaletica sul posto ai cittadini.

Resta consentita la fruizione delle aree o percorsi attrezzati che possono essere utilizzati nel rispetto delle misure di contenimento del contagio (distanze di sicurezza interpersonale).