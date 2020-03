Videomessaggio del sindaco di Firenze, Dario Nardella: "Chiedo a tutti di usare il cervello"

🔴 EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS: videomessaggio di Dario Nardella, Sindaco di CittàMetro e Comune

Il centro della città si svuota, ma il rispetto del decreto non si può definire assoluto

Troppa gente in giro: "l'unica medicina che abbiamo è restare a casa!". "Il comportamento irresponsabile di uno solo di noi mette a rischio la collettività e vanifica il lavoro di centinaia di persone che rischiano la loro vita ogni giorno" "L'unica medicina che abbiamo è restare a casa!". Questo l'appello del sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella in un videomessaggio alla cittadinanza. "Il comportamento irresponsabile di uno solo di noi mette a rischio la collettività" e "vanifica il lavoro di centinaia di persone, di medici e infermieri che rischiano la loro vita ogni giorno", aggiunge il sindaco che invita a far girare il suo videomessaggio.