Serie A: al ‘Carlo Castellani’ arriva la Lazio

EMPOLI – Venerdì 22 dicembre 2023 alle 18.30, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, si giocherà la partita Empoli - Lazio.

Vietato incappare in altri passi falsi per la Lazio, nella trasferta di Empoli. I capitolini hanno bisogno di invertire la rotta in campionato per risollevarsi dall’undicesimo posto. Complessivamente, sommando Serie A, Coppa Italia, Champions League, Europa League e Conference League, sarà la trasferta numero 27 del 2023 per gli uomini di Sarri, tra la passata stagione e questa.

La squadra di Andreazzoli, terzultima, ha un disperato bisogno di punti. L’Empoli è la squadra con il peggior attacco (solo dieci reti all’attivo). Ma Tommaso Baldanzi, ripresosi dall’infortunio, è pronto a tornare dal primo minuto.