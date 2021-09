Eremiti metropolitani, due giorni di incontro a Firenze

Settima meditazione con Antonella Lumini 02 05 2021

Vivere da eremiti ma nel mondo, in mezzo alla gente, nelle città. Sono almeno 250 le persone che in Italia negli ultimi anni hanno adottato questo stile di vita particolare, un modo nuovo ma dal sapore antico di vivere il Cristianesimo. Per riannodare questi fili in presenza - dopo tanto on line - è stato organizzato il terzo Incontro Nazionale di Pustinia Italia, "Nel grembo della pustinia: la gestazione spirituale" in programma a Firenze, il 25 e 26 settembre.

L'eremita urbana Antonella Lumini, ispiratrice dell'associazione e autrice di numerosi libri e articoli sull'argomento, avvertendo nel mondo smarrimento e paura, è come "in missione" in questa realtà per spingere le persone a "tornare alla radice, alla fonte dell'amore. Lo spirito è amore, andare alla parte profonda significa riaccendere questo fuoco nel profondo. Questa scintilla è sempre viva l'amore va oltre ogni limite, ogni ostacolo", dice tra l'altro durante una meditazione di cui riportiamo il video.

L’incontro avrà luogo presso la Casa per ferie dei Salesiani, via del Ghirlandaio 40, Firenze, il telefono è 055.62300 (telefonare entro le 12,30).

PROGRAMMA

Sabato 25 settembre

ore 11,00-13,00: incontro soci fondatori

13,00-13,30: pranzo

14,00-14,30: accoglienza

14,30-14,50: saluti, comunicazioni, informazioni varie

14,50-15,00: momento di silenzio

15,00-15,30 relazione di Antonella Lumini

15,30-18,15: condivisione e confronto: prima parte

18,15-18,30: pausa

18,30-19,30: meditazione silenziosa

19,30-20,00: pausa

20,00-20,30: cena

21,00-21,30: comunicazioni e informazioni sull’Associazione

21,30-22,00: meditazione silenziosa

Domenica 26 settembre

ore 7,30- 8,15: S. Messa

8,15- 9,00: colazione

9,15- 9,45: riflessione di Antonella Lumini

9,45- 11,15: condivisione e confronto: seconda parte

11,15-11,30: pausa

11,30-12,00: meditazione silenziosa

12,00-13,00: conclusioni, valutazioni, progetti e compiti

13,00: pranzo o partenza

14,00-15,00: incontro per eventuali interessati all’Associazione

Gli orari potranno subire lievi variazioni.

In relazione alle problematiche relative alla Pandemia COVID19, queste le disposizioni per la partecipazione all’incontro:

Coloro che sono vaccinati ed in possesso di “Green Pass”, sono pregati di portarlo al seguito e di esibirlo all’arrivo. Coloro che non sono vaccinati per motivi di salute possono accedere al tampone gratuito, da effettuarsi 48 ore prima dell’inizio dell’incontro, portando l’esito al seguito ed esibendolo all’arrivo. Coloro che non sono vaccinati dovranno effettuare il tampone 48 ore prima dell’inizio dell’incontro esibendo l’esito all’arrivo.

Inoltre ognuno/a avrà cura di:

Indossare sempre la mascherina ad esclusione, ovviamente, del momento dei pasti.

Mantenere la distanza di almeno un metro e mezzo.

Disinfettarsi e lavarsi spesso le mani.

Evitare inutili assembramenti

Video Pustinia Italia