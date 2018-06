Video del sindaco Nardella, dal campo rom: accelerare lo smantellamento

Il sindaco in diretta Social dalla periferia di Firenze

VIDEO — Il primo cittadino torna a fare un sopralluogo in via del Poderaccio "per verificare che la situazione sia sotto controllo" in Diretta Facebook avvisa i fiorentini "Ho preso una decisione: accelerare il piano di smantellamento del campo. Non in 4 anni, ma in 18 mesi. Lo abbiamo fatto per l'Olmatello che è stato completamente smantellato. Le famiglie avranno soluzioni alternative senza alcun privilegio e senza ricorrere né alle case popolari né a misure ad hoc come le case popolari o villaggi precostituiti. Questa la nostra linea non c'è accoglienza senza legalità".



Il consigliere comunale Jacopo Cellai, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Vecchio: "Ieri in via Canova c'erano il dolore, lo sgomento e la rabbia per quello che è accaduto a Duccio Dini. Ma c'era anche una Città che ha reagito e che vuole rispetto. Che ha portato in corteo la sua dignità ferita. E che finalmente è riuscita a gridare di non accettare più zone franche come il Poderaccio".